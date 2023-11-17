Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.19 комментариев
МИД помог оформить документы палестинцам-членам семей россиян
МИД рассказал об усилиях по дальнейшей эвакуации россиян из Газы
17 ноября в московский аэропорт Домодедово прибыл спецборт из Каира со 120 эвакуированными из Газы россиянами. Помощь в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля им оказала выездная группа МИД.
«Оформлены документы палестинцам-членам семей россиян», – говорится в сообщении дипведомства.
Представители МИДа поблагодарили власти Египта, Израиля, Палестины и Катара за «эффективное содействие» возвращению российских граждан на родину. В МИД заверили, что эвакуация россиян из опасной зоны продолжится благодаря взаимодействию российских представительств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе, а также МЧС и профильных ведомств.
Ранее в этот день помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, чьи слова приводит телеканал 360, сообщил, что эвакуированные россияне чувствуют себя нормально – по прибытии в Россию госпитализация никому из них не понадобилась.
По состоянию на среду, 17 ноября, в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа. Зону конфликта покинули более 300 российских граждан.