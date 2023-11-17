МИД помог оформить документы палестинцам-членам семей россиян

МИД рассказал об усилиях по дальнейшей эвакуации россиян из Газы

Tекст: Борис Инсаров

«Оформлены документы палестинцам-членам семей россиян», – говорится в сообщении дипведомства.

Представители МИДа поблагодарили власти Египта, Израиля, Палестины и Катара за «эффективное содействие» возвращению российских граждан на родину. В МИД заверили, что эвакуация россиян из опасной зоны продолжится благодаря взаимодействию российских представительств в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе, а также МЧС и профильных ведомств.

Ранее в этот день помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, чьи слова приводит телеканал 360, сообщил, что эвакуированные россияне чувствуют себя нормально – по прибытии в Россию госпитализация никому из них не понадобилась.

По состоянию на среду, 17 ноября, в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа. Зону конфликта покинули более 300 российских граждан.