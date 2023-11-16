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    Германия теряет экономическое лидерство в Европе
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
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    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    Зеленский: Танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя
    Чехия заморозила российские госактивы
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    0 комментариев
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    35 комментариев
    16 ноября 2023, 10:49

    МО: Военно-биологическая деятельность США набирает обороты

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится разместить свои силы и инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

    Фомин, выступая на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте, отметил, что под предлогом «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» западные страны по сути размещают в АТР свои силы и инфраструктуру.

    Он констатировал, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты, в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона развернута целая сеть лабораторий. Замминистра обороны напомнил, что подобная сеть лабораторий функционировала на Украине при содействии европейских стран, которые сейчас хотят подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

    Коментарии (25)
    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 20:27
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ 2» с диверсиями на «Северных потоках»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обещание помощника американского госсекретаря Джеффри Пайетта «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале «Арктик СПГ 2» говорит о причастности США ко взрывам на «Северных потоках», считают в МИД России.

    «Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами обоих «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», – сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    Захарова указала, что ЧП на «Северных потоках» произошли спустя полгода после аналогичных заявлений американского лидера и представителей Госдепартамента США. Дипломат добавила, что слова Пайетта об «Арктик СПГ 2» являются «угрозами в отношении очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере».

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    15 ноября 2023, 12:26
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» Китая
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий глава США Джо Байден перед встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил спонсорам, что у Китая «реальные проблемы», сообщает канал CNN.

    Так, в эфире Байден назвал председатель КНР «еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире», передает РИА «Новости».

    «У них реальные проблемы, друзья», – сказал американский президент.

    При этом телеканал отмечает, что Байден мог иметь в виду экономические проблемы Китая, такие как рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости.

    Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом.

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    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 21:12
    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе заявили о необходимости найти замену российским миротворцам в Карабахе

    В Госдепе предложили найти замену российским миротворцам в Карабахе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдеп США считает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он сказал, что на данный момент в Карабахе присутствуют российские войска, но если для Армении и Азербайджана «существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы», передает ТАСС.

    О’Брайен также заявил, что лучший подход заключается в том, что предоставить обеим странам альтернативу. По его версии, такой подход заключается в работе с США и с Западом.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (21)
    15 ноября 2023, 20:19
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение тайны переписки» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает РИА «Новости».

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

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    16 ноября 2023, 00:59
    Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину и остался в России

    Украинский военнослужащий отказался от возвращения на Украину в рамках обмена пленными и решил остаться в России

    Tекст: Антон Никитин

    Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    «От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», – рассказал Пиявка журналистам РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

    «На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», – рассказал солдат ВСУ.

    Напомним, в начале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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