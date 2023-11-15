  • Новость часаПутин вручил госнаграды главе ЦИК и представителям избиркомов из ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Процветание Израиля пошло под откос
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»
    Путин: Попытки вмешательства в избирательный процесс РФ будут пресекаться
    Россияне столкнулись с блокировкой ввезенных по параллельному импорту машин
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    Прокурор потребовал 14 лет для журналистки Баязитовой за вымогательство
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 18:44

    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу

    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    15 ноября 2023, 04:07
    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    «Российская газета»: В Запорожье артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту

    Военкоры рассказали, как артиллерия ВСУ полчаса обстреливала свою пехоту
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Артиллерия вооруженных сил Украины в бою на Запорожском направлении на протяжении получаса обстреливала собственную пехоту, сообщили российские военные корреспонденты.

    Российские бойцы из района Вербового рассказали, что артиллерия ВСУ «утюжила» свою же пехоту, приняв их за российское подразделение, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По данным российских военнослужащих, в результате из украинских боевиков никто не выжил.

    В начале сентября сообщалось, что вооруженные силы Украины открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (24)
    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

    Коментарии (8)
    15 ноября 2023, 00:13
    Эксперт: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

    Эксперт Носович: Полякам и украинцам объективно не получается быть вместе

    Tекст: Антон Никитин

    Польскому и украинскому народам объективно не получается быть вместе, как бы их к этому не подталкивали Соединенные Штаты и Европейский союз, считает политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович в своем Telegram-канале отметил, что блокировка границы с Украиной польскими дальнобойщиками является конфликтом мелких бизнес-интересов. Однако от этого, по мнению эксперта, ситуация становится даже более симптоматичной и важной, чем если бы установка на перекрытие границы с Украиной исходила от властей Польши.

    «Такие частности множатся, как кролики весной, вопреки политической воле Варшавы и Киева на стратегическое партнерство. То конфликт из-за зерна, то конфликт из-за фур, то конфликт из-за Бандеры», – написал политолог.

    Все трения, по его словам, являются следствием европейской интеграции, к которой так стремится Украина и которой Польша рвется содействовать. Экономические трения, продолжил Носович, стали следствием всеобъемлющей зоны свободной торговли Украины с ЕС, а национальные – следствием миграции украинцев в Польшу, лучшего узнавания друг друга и столкновения коллективной памяти.

    «Этим двум народам объективно не получается быть вместе, как бы их не подталкивали к тому – сознательно или ненароком – США, ЕС, Россия и собственные руководители», – заключил эксперт.

    По данным украинских СМИ, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Несколько тысяч грузовых автомобилей стоят в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской в Польше. Дальнобойщики с Украины пытаются объезжать польскую границу, в результате на пропускных пунктах с Румынией, Словакией и Венгрией выросли очереди.

    Польские дальнобойщики заявляли, что выступают против перевозок их конкурентами внутри Польши. Кроме того, он требуют не давать возможности украинским дальнобойщикам перевозить товар в другие страны по таким низким ценам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.

    Коментарии (14)
    15 ноября 2023, 06:41
    В США предупредили Украину об угрозе внутреннего восстания

    Weapons and Strategy: Отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украине грозит внутреннее восстание в случае, если президент страны Владимир Зеленский не найдет способа договориться с Россией, считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    Брайен в своей статье для издания Weapons and Strategy пишет, что бывшая советская республика фактически распадается. Вооруженные силы Украины, по его словам, несут слишком большие потери, что привело к крушению режима Зеленского, передает РИА «Новости».

    Автор публикации отмечает, что большая часть украинской армии сейчас состоит из пожилых мужчин, юношей и женщин, которые не имеют никакой подготовки.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.

    Коментарии (11)
    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 22:01
    ООН осудила использование противопехотных мин Украиной
    ООН осудила использование противопехотных мин Украиной
    @ Николай Тришин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ООН выступает против использования противопехотных мин в любой точке мира, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    Отвечая на просьбу прокомментировать применение киевскими властями противопехотных мин в Изюме и Донецке, он подчеркнул, что ООН выступает «против использования противопехотных мин где бы то ни было», передает ТАСС.

    Ранее правозащитная организация Human Rights Watch нашла доказательства использования Украиной противопехотных мин «Лепесток» в ДНР.

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

    Коментарии (12)
    14 ноября 2023, 22:08
    Появились подробности о личностях покинувших часть российских военных

    Regnum: Сбежавшими с позиций в Брянской области бойцами оказались братья-близнецы

    Tекст: Антон Никитин

    Среди российских военнослужащих, покинувших место несения службы в Брянской области, оказались близнецы 2003 года рождения, пишут СМИ.

    Источник Regnum сообщил, что, кроме двоих братьев, также позиции оставили четверо их товарищей. Все они являются уроженцами Республики Тыва. Уточняется, что они находились в пяти километрах от границы с Украиной. При побеге военные прихватили с собой автоматы, добавляет источник.

    Для поисков бойцов местное управление МВД объявило план «Сирена» и собрало личный состав. Есть сообщения, что вскоре военные вернулись обратно, однако официальных подтверждений в настоящее время нет.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

    Коментарии (4)
    15 ноября 2023, 08:45
    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше

    Пентагон: Направляемые F-16 после применения на Украине будут ремонтироваться в Европе

    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше
    @ U.S. Air Force /Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставляемые Украине коллективным Западом истребители-бомбардировщики F-16 будут проходить в странах Европы, в частности в Польше, серьезные ремонтно-технические работы после применения в ходе конфликта, сообщил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

    По его словам, план состоит в том, чтобы проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ F-16 в Европе, а Польша одно из мест, передает ТАСС.

    По словам Лапланта, США, союзники и партнеры работают над вопросом обучения бойцов ВС Украины (ВСУ) «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на Украине, и «это вызов».

    Замминистра рассказал, что западные специалисты намерены дистанционно консультировать ВСУ по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Кроме того, продолжил он, американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с украинскими коллегами. «Надеюсь, скоро будет что-то объявлено по этой теме. В этом направлении были предприняты усилия», – отметил Лаплант, выступая на конференции, проведенной газетой Politico.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

    Коментарии (15)
    14 ноября 2023, 20:07
    Боррель не стал говорить о шансах Украины на победу
    Боррель не стал говорить о шансах Украины на победу
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны заявил, что «не знает и не должен знать», есть ли у Украины шансы на победу.

    Боррель, комментируя мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт «зашел в тупик», заявил, что главком знает ситуацию лучше. Глава дипслужбы ЕС подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы поддержать Украину, передает ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (2)
    14 ноября 2023, 23:32
    Буданов допустил, что конфликт на Украине останется юридически не завершенным

    Глава ГУР МО Украины Буданов допустил, что конфликт в стране останется юридически не завершенным

    Буданов допустил, что конфликт на Украине останется юридически не завершенным
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Антон Никитин

    Даже после окончания боевых действий Москва и Киев могут не заключить мирное соглашение, заявил начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов привел в пример случаи из истории, когда давние войны между странами остались юридически не завершенными. Так, отметил он, было между Россией и Японией, которые после 1945 года не заключили мирный договор.

    «Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене соответствующего запрета на них со стороны киевского режима. При этом российский лидер указывал, что кураторы внешней политики Украины сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти пять раз упустили возможность урегулировать конфликт с Россией.

    Коментарии (6)
    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2023, 23:12
    Французский политик: США хотят избавиться от своего подопечного Зеленского

    Французский политик Филиппо: Зеленский больше не нужен США

    Tекст: Антон Никитин

    Отношение НАТО к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменилось, теперь Соединенные Штаты «хотят избавиться от своего подопечного», считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что «нарратив НАТО в отношении Зеленского полностью изменился». То, что США теперь хотят «избавиться» от украинского президента, французский политик назвал «классическим приемом», передает РИА «Новости».

    Как считает лидер партии «Патриоты», Зеленскому угрожают из-за отмены предстоящих в следующем году выборов президента Украины. Также, отметил Филиппо, Вашингтон пытается обвинить Украину в причастности к подрыву «Северных потоков».

    «Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен», – заключил французский политик.

    В Кремле ранее обращали внимание, что в докладах, расследованиях, сообщениях СМИ о причинах террористического акта на «Северных потоках» все чаще упоминаются украинские следы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности»
    Путин отметил рост доверия россиян к выборам
    Обвиняемая в теракте Трепова частично признала свою вину
    Депутат попросил Роскомнадзор официально разделить радугу и ЛГБТ
    Член ОП: Предмет «семьеведение» подходит для внеурочной деятельности
    В Астраханской области замруководителя ГИБДД уволили за стрельбу из автомобиля
    Депутат попросил Роскомнадзор официально разделить радугу и ЛГБТ

    Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса

    Сценарий мировой рецессии не сработал не только в этом году. Экономисты в своем оптимизме пошли дальше: вероятность мирового кризиса в следующем году резко снизилась. Наоборот, мировая экономика удивит всех своим ростом, считают в Goldman Sachs. Что же помогло миру не уйти в экономическое пике? Подробности

    Перейти в раздел

    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

    Перейти в раздел

    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............