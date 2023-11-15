35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.15 комментариев
Москва досрочно завершила набор контрактников по заданию Минобороны
Собянин: Москва досрочно завершила набор контрактников по заданию Минобороны
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении задания Министерства обороны России по набору контрактников в столице на этот год.
В рамках визита в Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова Собянин сообщил, что в Москве с начала года более 22 тыс. человек заключили контракт на службу в армии, передает ТАСС. Он добавил, что работа по приему добровольцев продолжается, и отметил большое количество желающих попасть в ряды Вооруженных сил России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в ВС России.