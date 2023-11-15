Москва досрочно завершила набор контрактников по заданию Минобороны

Глава Хабаровского края представил достижения региона на выставке «Россия»

Темп роста и раскрытие потенциала Хабаровского края во многом связаны с реализацией федеральной программы по развитию всего Дальнего Востока. Важную роль играет личный контроль за выполнением программы со стороны резидента РФ Владимира Путина, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет России на XXI век, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы выпускаем самолеты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждем сильных специалистов и готовы предложить достойные условия. А еще зовем тех, кого привлекает дальневосточный туризм: перелеты к нам стали доступнее, и это — повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах – Петроглифы Сикачи-Аляна, они старше египетских пирамид, а еще Шантарские острова и наш край – родину гренландских китов», – рассказал Дегтярев.

Он также напомнил, что лучшие истребители до сих пор собирают в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты Sukhoi Superjet 100 уже полностью импортозамещены: скоро начнется серийный выпуск, а первый полет прошел в августе 2023 года. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина, который руководит Международным аэропортом Хабаровска. На этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края Охотске по решению Владимира Путина строят первую бетонную взлетно-посадочную полосу.

Хабаровский край – третий по площади в России, его развитие носит комплексный характер. При этом ключевое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, газификации и переселению людей из аварийного жилья. Поручением Президента обозначено строительство в 2025-2026 годах автомобильного пропускного пункта Большой Уссурийский через государственную границу РФ. Проект направлен на увеличение товарооборота и турпотока между Россией и Китаем.

Важным проектом является и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома Комсомольска-на-Амуре (Хурба). Рассматривается возможность запуска нового скоростного железнодорожного маршрута Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. А также строительства газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре для ускорения темпов газификации, что позволит повысить качество жизни в регионе.

Дегтярев порекомендовал посетителям Выставки заняться маятниковым туризмом в Хабаровском крае, то есть перемещаться разными способами между локациями: искупаться в Охотском море, прокатиться на горнолыжных курортах края, добраться до горного озера Амут. Кроме того, у региона есть совместный проект промышленного туризма с Агенством стратегических инициатив по продвижению новых инициатив (АСИ).



В рамках Дней Дальневосточных регионов на ВДНХ состоится выступление хабаровской арт-группы «Диапазон»: посетители услышат авторские произведения о Хабаровском крае, патриотические произведения о Родине, инструментальные композиции в исполнении аккомпаниатора-инструменталиста. Вся концертная программа будет сопровождена тематическими видеороликами, рассказывающими об истории, природе, городах, коренных народах и современных жителях региона. Выставка-форум проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.