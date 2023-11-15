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Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех
Яков Кедми объяснил уголовное дело против Нетаньяху в Турции популизмом Эрдогана
Попытка Анкары возбудить уголовное дело против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не имеет перспектив. Просто Эрдоган хочет показать себя защитником палестинцев перед избирателями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее прокуратура Стамбула направила в турецкий Минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху.
«Решение Турции направить запрос на уголовное дело против Нетаньяху ничего, кроме смеха, в Израиле вызвать не может. Это еще одно популистское решение Эрдогана. Тем более Анкара только собирается подавать эту просьбу в МУС, суд еще даже не принял прошение», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Складывается впечатление, что Эрдоган пытается предстать перед избирателями защитником палестинцев и ислама, тем самым заработав политические очки. При этом не так давно турецкий лидер позволил Швеции стать членом НАТО. Он дал возможность вступить в альянс стране, в которой регулярно сжигают священную книгу мусульман – Коран», – подчеркивает собеседник.
«Разумеется, действия Анкары отразятся на взаимоотношениях с Тель-Авивом. Израильские послы ранее уже покинули территорию Турции. Запрос против Нетаньяху, в свою очередь, стал еще одним шагом к полному разрыву дипломатических связей», – отмечает он. Резюмируя, Кедми отметил: «и власть, и оппозиция в Израиле уже давно привыкли к выходкам Эрдогана и не относятся к ним серьезно».
Ранее в министерство юстиции Турции был направлен запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующий документ подготовила прокуратура Стамбула. В дальнейшем планируется обращение в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа.
Напомним, во вторник группа турецких граждан также подала иск против главы правительств Израиля. Об этом сообщил адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Колюнк. По его словам, он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть» общества страны, направил необходимые документы в офис МУС в Гааге.
При этом самого Нетаньяху адвокат называет «Гитлером XXI века». Колнюк также опубликовал первую страницу иска и уточнил, что полная версия, состоящая из 23 листов, была подана в министерство юстиции Турции. Между тем Анкара давно рассматривает возможность данного обращения в международные инстанции.
На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома правящей партии под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества.
Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент страны заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.