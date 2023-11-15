Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех

Яков Кедми объяснил уголовное дело против Нетаньяху в Турции популизмом Эрдогана

Tекст: Олег Исайченко

«Решение Турции направить запрос на уголовное дело против Нетаньяху ничего, кроме смеха, в Израиле вызвать не может. Это еще одно популистское решение Эрдогана. Тем более Анкара только собирается подавать эту просьбу в МУС, суд еще даже не принял прошение», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Складывается впечатление, что Эрдоган пытается предстать перед избирателями защитником палестинцев и ислама, тем самым заработав политические очки. При этом не так давно турецкий лидер позволил Швеции стать членом НАТО. Он дал возможность вступить в альянс стране, в которой регулярно сжигают священную книгу мусульман – Коран», – подчеркивает собеседник.

«Разумеется, действия Анкары отразятся на взаимоотношениях с Тель-Авивом. Израильские послы ранее уже покинули территорию Турции. Запрос против Нетаньяху, в свою очередь, стал еще одним шагом к полному разрыву дипломатических связей», – отмечает он. Резюмируя, Кедми отметил: «и власть, и оппозиция в Израиле уже давно привыкли к выходкам Эрдогана и не относятся к ним серьезно».

Ранее в министерство юстиции Турции был направлен запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующий документ подготовила прокуратура Стамбула. В дальнейшем планируется обращение в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа.

Напомним, во вторник группа турецких граждан также подала иск против главы правительств Израиля. Об этом сообщил адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Колюнк. По его словам, он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть» общества страны, направил необходимые документы в офис МУС в Гааге.

При этом самого Нетаньяху адвокат называет «Гитлером XXI века». Колнюк также опубликовал первую страницу иска и уточнил, что полная версия, состоящая из 23 листов, была подана в министерство юстиции Турции. Между тем Анкара давно рассматривает возможность данного обращения в международные инстанции.

На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома правящей партии под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества.

Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент страны заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.