Песков опроверг обсуждение Путиным и ас-Сиси возможности посредничества на Ближнем Востоке

Эксперты: Россия переживает настоящий строительный бум

Председатель комитета Госдумы по строительству: Президент нам всем ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент нам всем – и правительству, и Минстрою, и Госдуме – ставит задачу ежегодно улучшать жилищные условия для не менее чем 5 млн семей. Мы понимаем, что комфортное жилье – это и уверенность в завтрашнем дне, и желание людей оставаться в своих регионах, развивать территории, растить детей. От этого зависит будущее нашей страны», – рассказал Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Отдельным блоком отмечу работу программ капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас корректируем законодательство, чтобы увеличить жизненный цикл таких домов, максимально замедлить темпы прироста ветхого жилья и сделать это за счет поддержания в хорошем состоянии старого жилого фонда.

При этом строительство нового и современного жилья – безусловный приоритет. Второй год цифра ввода в эксплуатацию превышает 100 млн кв. метров.

Это значит, что президент поставил нам правильные задачи», – подчеркнул депутат.

«Также отмечу растущий интерес граждан к участию в программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Здесь все очень просто: это наглядный механизм, где люди видят результат. У жителей появляются благоустроенные дворы, общественные пространства, о которых даже 10 лет назад сложно было мечтать. Сейчас эта практика вышла за пределы мегаполисов. Практически в каждом среднем городе появилась одна-две новых точки притяжения. Туда пришли жители, подтянулся бизнес, там гуляют туристы. Комфортная среда – мощный драйвер развития и один из магнитов, сохраняющих в регионах активных жителей», – детализировал парламентарий.

«Параллельно идет интенсивное восстановление Донбасса и Новороссии. Министр отметил, что в наших новых регионах реконструировано более восьми тысяч объектов. Россия не просто вернула себе свое, она приводит в порядок те регионы, где десятилетиями не было структурных и качественных изменений. Речь идет про новые школы, детсады, больницы, дороги, объекты инфраструктуры. Кроме того, новым регионам помогают все субъекты нашей страны», – добавил собеседник.

«Как сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в России до конца нынешнего года ожидается ввод 104 млн кв. метров жилья. Это рекордная и беспрецедентная для нашей страны цифра, нам даже не с чем сравнивать, и рост продолжает показывать динамику. Россия переживает настоящий строительный бум», – рассказал Рамиль Усманов, президент Федерации ИЖС.

«Если говорить конкретно про ИЖС, то количество желающих купить загородную недвижимость растет во всех регионах нашей страны.

Во-первых, квадратный метр в городе стоит дороже. Во-вторых, становится все больше коттеджных поселков, в которых решены многие вопросы инфраструктуры», – пояснил спикер.

«Все больше жителей России обращают внимание на организованные коттеджные поселки, где доступен высокий уровень комфорта, есть большое количество мероприятий, созданы различные воркаут-зоны. Людей привлекают решенные вопросы парковки около частных домов. Поэтому предложения игроков рынка становятся высококонкурентными, что двигает вперед всю отрасль», – указал собеседник.

«Что касается политики интенсивного восстановления Донбасса и Новороссии, то

Россия уже больше года создает в новых регионах те блага, которых местные жители были лишены в эпоху украинской оккупации – это социально-культурные объекты, школы, садики.

Со временем эта работа будет расширяться еще больше», – поделился эксперт.

Улучшение жилищных условий – это один из способов повышения всех параметров качества жизни россиян, рассказал Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ: «Это задача, на которую президент ориентирует правительство.

Скажу больше: наши исследования показывают, что жилищные условия вкупе с городской средой влияют на всю линейку демографических параметров каждого населенного пункта. А это важная задача народосбережения».

Панин отдельно отметил рост интереса россиян к механизму прямого участия в программе «Формирование комфортной городской среды». «По моему мнению, это самая эффективная, работающая и заметная программа из всех, которые сегодня существуют в этой отрасли. В этом году за общественные пространства проголосовало более 14 млн человек. Такого не было никогда. Россияне понимают, что парк, двор или набережная – это продолжение квартиры, часть дома», – пояснил спикер.

«Программа ФКГС заканчивается в следующем году, поэтому для всех очень важно, чтобы она была продлена. Думаю, в ходе сегодняшнего общения Файзуллина с Путиным были проработаны в том числе планы по развитию ФКГС: как должна выглядеть программа в ближайшем будущем, какой ей необходим апгрейд. Но то, что программа работает, нравится жителям, и благодаря этому у нас по всей стране происходят большие изменения – это совершенно точно», – подчеркнул аналитик.

«Особого внимания заслуживает восстановление Донбасса и Новороссии», – заметил он. – На недавней конференции в Дербенте, где были ландшафтоведы, ботаники, биологи, мы обсуждали интересный факт:

базовые организации в СССР, которые занимались озеленением, были созданы сразу после Великой Отечественной войны. Казалось бы, страна в разрухе, есть более важные первоочередные задачи. Но именно такие, казалось бы, частности, действительно существенно меняли настроение жителей послевоенных городов. И подобную работу мы видим сейчас и в новых регионах».

«Вообще, городская среда – это новая функция населенных пунктов, часть постиндустриальной экономики. На городскую среду «нанизываются» новые бизнесы, креативные индустрии, рестораны, малое и среднее предпринимательство и прочее. Городская среда современного населенного пункта – это не просто эстетика, это экономический фактор. Вот эти принципы и надо, по моему мнению, закладывать в будущие треки развития программы ФКГС», – резюмировал эксперт.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждалась ситуация в сфере жилищного строительства: многоквартирное жилье и ИЖС, переселение из аварийного жилья, программа капитального ремонта и модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Как указал глава государства, в нынешнем году 7 млн человек улучшили жилищные условия, было расселено 1,8 млн кв. м аварийного жилья, благоустройство проведено на более чем 7 тыс. общественных пространств, введено 83,6 млн кв. м жилья. При этом, по словам Файзуллина, до конца года будет рекордный показатель ввода жилья – 104 млн кв. м.

«Отдельная задача – это координация работы на новых территориях. Стараемся успешно выполнить те задачи, которые поставлены. На сегодня уже восстановлено почти 8,4 тыс. объектов. В плане еще 4,6 тыс. объектов, это и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Мы это рассматриваем как самый крупный мегапроект», – отчитался глава ведомства.