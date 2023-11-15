В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Бьорндален выступил за допуск россиян к международным соревнованиям
Норвежеский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален надеется в ближайшее время увидеть российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине и возобновление выступлений спортсменов из России и Белоруссии на мировой арене.
«Я жду, когда закончатся боевые действия, надеюсь, скоро, ведь тогда российские и белорусские биатлонисты смогут соревноваться на международном уровне. К сожалению, пока действует решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске, это невозможно», – приводит ТАСС слова Бьорндалена со ссылкой на норвежский источник.
Бьорндален подчеркнул, однако, что «большинство людей поддерживает» действующее решение IBU.
Напомним, в марте 2022 года IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Напомним, ранее Бьорндален встал на сторону россиянина Александра Логинова.