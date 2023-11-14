Lada Vesta стала десятимиллионным автомобилем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Tекст: Вера Басилая

Райкевич заявил, что восемь лет назад эта же модель «АвтоВАЗа» стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб. Он также добавил, что кнопка экстренного вызова является обязательной частью конструкции новых и ввозимых на территорию страны автомобилей, передает РИА «Новости».

Глава компании отметил, что в 80% аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС» произошло автоматическое срабатывание, а половину сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 км. Кроме того, в 9 из 10 случаев вызовы не повторялись с мобильных телефонов свидетелей, что говорит об эффективности «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, автовладельцы нажимают кнопку SOS, если стали свидетелями различных происшествий в пути: водителю в попутной машине стало плохо, лесные пожары и возгорания.

«Факт того, что Lada Vesta – первый и одновременно 10-миллионный автомобиль с «ЭРА-ГЛОНАСС», говорит о приверженности производителя обеспечивать высокий уровень безопасности миллионов автовладельцев», – сказал Райкевич, добавив, что идет работа над созданием дополнительных сервисов.

В свою очередь президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что на этапе проектирования в Lada Vesta была заложена возможность использования передовой российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сегодня все машины оснащаются этим необходимым инструментом обеспечения безопасности водителя и пассажиров, что является совместным вкладом в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

