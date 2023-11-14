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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    10 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    24 комментария
    14 ноября 2023, 19:34

    Губернатор Магаданской области рассказал гостям выставки «Россия» о достижениях региона

    На Международной выставке-форуме «Россия» прошел день Магаданской области. Глава региона Сергей Носов представил ключевые достижения области по развитию горднодобывающей и рыбной промышленности, а также рассказал о новых туристических программах и культурных проектах.

    «В регионе появились уникальные новые золотодобывающие фабрики. Магадан был и остается «золотым сердцем» страны – это никто не оспаривает. Мы занимаем первое место по добыче рассыпного золота. Но начинаются изыскания и других полезных ископаемых – это и цинк, и медь. Развивается энергетика – Колыма динамично развивается. Связать свою судьбу с Магаданской областью – очень перспективно. Благодаря вниманию и по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, при поддержке правительства РФ серьезно меняется социальная инфраструктура и качество жизни», – сообщил Носов.

    Губернатор отметил, что область не снижала темпы развития ни в пандемию, ни под санкциями, а по уровню привлекательности области Магаданская область входит в топ-10 регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы – первые в Российской Федерации по темпам роста инвестиций на душу населения. И не только в золото сегодня инвестируют – началось возрождение рыбной отрасли», — добавил глава региона.

    В рамках культурной программы дня Магаданской области состоялись концерт «Душа Севера», спектакль «Голос северного сияния», показ фильма «Белый снег» и серия мастер-классов по игре на национальных инструментах, изготовлению изделий из меха и бисера. Также гости выставки получили возможность принять участие во встрече с трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Еленой Вяльбе.

    Экспозиция области включает в себя большое разнообразие интерактивных форматов. Посетители стенда региона совершили виртуальный полет над Магаданом и впечатлились бухтой Нагаева – именно там реализуется проект создания Морского фасада города. Магаданская область представлена и на площадке гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса», где гостям были предложены котлеты из трубача – фирменное блюдо шеф-повара Александра Акмаева.

    Для юных посетителей выставки был проведен открытый урок о значении области и всего Северо-Востока страны для прошлого и настоящего России. Другая лекция была посвящена знаменитым выходцам из региона, а на еще одной гостям выставки раскрыли секреты выживания в экстремальных климатических условиях.

    Ранее на выставке о достижениях Хабаровского края рассказал его глава Михаил Дегтярев. Выставка проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    14 ноября 2023, 12:01
    Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.

    «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.

    По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.

    Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.

    «Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.

    Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.

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    14 ноября 2023, 13:18
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии рассчитывает на суд над президентом России Владимиром Путиным, а не над председателем КНР Си Цзиньпином, заявила во вторник администрация Саломе Зурабишвили в связи с дипломатическим скандалом между Тбилиси и Пекином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник глава администрации президента Грузии Натиа Сулава приняла посла Китая Чжоу Цияня и заявила, что Саломе Зурабишвили в скандальном интервью французским журналистам имела в виду возможное предстание перед судом президента России, которая «оккупировала территории Грузии».

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «возмутительными» и «категорически неприемлемыми» высказывания президента Саломе Зурабишвили, которая допустила в будущем осуждение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня за «геноцид уйгуров».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому телевидению LCI, отвечая на вопрос о возможном предстании перед судом глав России и Китая, в частности, согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

    Коментарии (38)
    14 ноября 2023, 12:24
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает  ТАСС.

    Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

    Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.

    Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

    Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

    Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

    Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.

    Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.

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    14 ноября 2023, 06:25
    Санду сочла Газпром ответственным за долги Молдавии

    Санду заявила об ответственности Газпрома как акционера «Молдовагаза» за долги

    Tекст: Антон Антонов

    Так как сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом, заявила президент Молдавии Майя Санду.

    Санду сказала, что у властей Молдавии в связи с этим «еще есть вопросы». Комментируя отказ наблюдательного совета «Молдовагаза» согласовать отчет аудита, Санду заявила, что ее такое решение «не удивило», ведь в совете «большинство принадлежит Газпрому».

    По ее словам, Кишинев «не интересует, примут они или нет» итоги аудита. Как утверждает Санду, у Молдавии «есть доказательства», что долг «не 700 млн долларов, а 9 млн долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Radio Moldova.

    Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в «дальнейших дискуссиях» Кишинев будет «опираться на выводы аудита». Молдавская сторона предлагает российской компании еще раз рассмотреть свое предложение по урегулированию задолженности, а также «открыта к альтернативным предложениям со стороны Газпрома, передает ТАСС.

    В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

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    14 ноября 2023, 17:42
    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв

    Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Рогов: В Запорожье прозвучал мощный взрыв
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал громкий объемный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по месту скопления «боевиков ВСУ и их тяжелой техники с боеприпасами» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановлено.

    Коментарии (6)
    14 ноября 2023, 11:17
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Мещанский суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части.

    В отношении Юрия Михеева и Матвея Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

    Обоим было предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 281 УК РФ («диверсия»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

    Согласно данным газеты «Коммерсант», подозреваемые проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, оценив обстановку. Два дня спустя они явились уже для поджога, однако были задержаны.

    По данным следствия, молодые люди могли действовать в интересах украинских спецслужб.

    При этом официально фабула дела пока не раскрывается.

    Коментарии (20)
    14 ноября 2023, 15:14
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    В Раде обвинили Залужного в провале контрнаступления
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выбрал ошибочную стратегию для украинского контрнаступления, из-за чего оно зашло в тупик, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире авторского шоу украинского журналиста и политолога Вадима Карасева.

    Депутат выразил мнение, что ВСУ действовали неграмотно, пойдя в лоб, вместо того чтобы выработать более сложную стратегию и использовать отвлекающие маневры. Результат действий ВСУ Шевченко назвал «тупиком Залужного», передает ТАСС.

    Кроме того, депутат считает, что появление у Украины американских истребителей F-16 никак не сможет переломить ход боевых действий. Он также высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет заказ Залужного, выпрашивая у союзников все, что сочтет нужным главком.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

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    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


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    14 ноября 2023, 12:39
    В Кремле отреагировали на решение Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ

    В Кремле выразили сожаление из-за решения Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле понимают, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства, передает ТАСС.

    «Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Пашинян уже предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не примет участия на заседании ОДКБ.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    14 ноября 2023, 07:41
    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову»

    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества авиация нанесла удары по подразделениям украинской бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Также под ударами оказался 15-й полк нацгвардии Украины. У Торского участка отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российская артиллерия поразила около 170 целей у населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления украинских сил. ВСУ потеряли до 150 военных и пикап, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли, по оценке Вашингтона, 190 тыс. убитыми и ранеными. На Украине прошли митинги с требованием демобилизации.

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    14 ноября 2023, 15:07
    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе считает, что МОК на коленях будет умолять россиян вернуться

    Вяльбе: МОК на коленях будет умолять россиян вернуться
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и высший состав организации не могут говорить о готовности допустить до Олимпийских игр все страны без исключения, но со временем они на коленях будут умолять россиян вернуться, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на выставке-форуме «Россия» в Москве.

    По ее словам, то, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать, передает ТАСС.

    Вяльбе добавила, что последнее заявление было о том, что он не очень рад, что мы проводим турниры, а это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям, которые уже существуют давно.

    «Мое глубокое убеждение, что Бах, да и не только он, но и высший состав МОК, не имеют права сказать то, что они хотели бы сказать. Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию – и они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», – добавила Вяльбе.

    По ее словам, МОК пытается усидеть на двух стульях, заявляя о политической нейтральности в спорте.

    Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что «спорт не может находиться вне политики, но должен быть политически нейтрален». «Как вы это понимаете? Вне политики, но нейтрален. Так или в политике, или вне политики. Все хотят усидеть на двух, на трех стульях, сказать так, чтобы никто не понял, придумать новую бумажку. За последние три-четыре года они уже 25 поправок в хартию МОК внесли. Это нормально что ли?» – сказала Вяльбе.

    Напомним, Москва прокомментировала решение МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России, назвав его примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК, и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

    Коментарии (26)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 03:25
    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

    Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному могут предъявить обвинения на Украине, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований Украины.

    Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

    Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

    Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

    Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 11:34
    Ростех рассказал о росте боевых возможностей истребителя Су-57
    Ростех рассказал о росте боевых возможностей истребителя Су-57
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Истребитель пятого поколения Су-57 начнут оснащать двигателем второго этапа («изделие 30») уже в рамках текущей партии, производимой по контракту с Минобороны, сообщает Ростех.

    По данным госкорпорации, в данный момент Су-57 проходит летные испытания с двигателем второго этапа – в машину внедряются самые современные технологии, передает РИА «Новости».

    «Эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», – рассказали в пресс-службе компании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

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    Западная пресса уверяет, что никто не посмеет покупать газ с нового российского завода «Арктик СПГ-2» из-за страха попасть под американские санкции. Однако хоронить российский проект рано. Как Россия может обойти новые санкции США? Почему в случае с СПГ это сделать сложнее, чем с нефтью? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Зачем США возрождают технологию «летающего крыла»

    В США провели испытания бомбардировщика B-21 Raider, созданного в соответствии со схемой «летающего крыла». Долгое время данная технология считалась тупиковой ветвью развития авиации, однако современные системы пилотирования вдохнули новую жизнь в некогда забытые разработки. Чего хотят добиться Штаты с помощью новой модели самолета и чем на это может ответить Россия? Подробности

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    Запад создает политика на смену Зеленскому

    Подспудные разговоры о том, что главком ВСУ Валерий Залужный будет претендовать на место Зеленского, наконец получили на Украине некоторые подтверждения. Кто и почему вбросил эту идею в публичное пространство и какое отношение к этому имеют и Запад, и сам лидер киевского режима? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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