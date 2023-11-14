Губернатор Магаданской области рассказал гостям выставки «Россия» о достижениях региона

«В регионе появились уникальные новые золотодобывающие фабрики. Магадан был и остается «золотым сердцем» страны – это никто не оспаривает. Мы занимаем первое место по добыче рассыпного золота. Но начинаются изыскания и других полезных ископаемых – это и цинк, и медь. Развивается энергетика – Колыма динамично развивается. Связать свою судьбу с Магаданской областью – очень перспективно. Благодаря вниманию и по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, при поддержке правительства РФ серьезно меняется социальная инфраструктура и качество жизни», – сообщил Носов.

Губернатор отметил, что область не снижала темпы развития ни в пандемию, ни под санкциями, а по уровню привлекательности области Магаданская область входит в топ-10 регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы – первые в Российской Федерации по темпам роста инвестиций на душу населения. И не только в золото сегодня инвестируют – началось возрождение рыбной отрасли», — добавил глава региона.

В рамках культурной программы дня Магаданской области состоялись концерт «Душа Севера», спектакль «Голос северного сияния», показ фильма «Белый снег» и серия мастер-классов по игре на национальных инструментах, изготовлению изделий из меха и бисера. Также гости выставки получили возможность принять участие во встрече с трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам Еленой Вяльбе.

Экспозиция области включает в себя большое разнообразие интерактивных форматов. Посетители стенда региона совершили виртуальный полет над Магаданом и впечатлились бухтой Нагаева – именно там реализуется проект создания Морского фасада города. Магаданская область представлена и на площадке гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса», где гостям были предложены котлеты из трубача – фирменное блюдо шеф-повара Александра Акмаева.

Для юных посетителей выставки был проведен открытый урок о значении области и всего Северо-Востока страны для прошлого и настоящего России. Другая лекция была посвящена знаменитым выходцам из региона, а на еще одной гостям выставки раскрыли секреты выживания в экстремальных климатических условиях.

Ранее на выставке о достижениях Хабаровского края рассказал его глава Михаил Дегтярев. Выставка проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

