Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев подрались между собой
Футболисты «Локомотива» Дзюба и Пиняев устроили драку после игры со «Спартаком»
Нападающий футбольной команды «Локомотив» Артем Дзюба подрался с одноклубником Сергеем Пиняевым.
Инцидент произошел после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком», рассказал журналист Иван Карпов. По его словам, Дзюбу не устроили неудачные действия коллеги в ходе матча. Конфликт начался на поле и продолжился в раздевалка, где уже перерос в потасовку, сообщает «Чемпионат».
После конфликта футболистов генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко провел разговор с тренером команды Михаилом Галактионовым, где отчитал за происходящее в раздевалке.
Отмечается, что конфликт уже улажен, футболисты помирились.