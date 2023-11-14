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    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Глава МИД Латвии посетовал Вовану и Лексусу на необходимость помогать Украине
    Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет
    Курс доллара опустился ниже 91 рубля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    22 комментария
    14 ноября 2023, 16:12

    Мишустин призвал повысить самообеспеченность России по молоку и фруктам

    Премьер Мишустин призвал повысить в России самообеспеченность по молоку и фруктам

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

    По его словам, по этим направлениям необходимо усилить работу, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины продовольственной безопасности, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, а также урожай фруктов и ягод, уже сейчас увеличивается, однако недостаточно интенсивно. «Отстают пока и объемы по пищевой соли», – отметил глава кабмина.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия.

    13 ноября 2023, 19:37
    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла

    Поплавская усомнилась в искренности Пугачевой

    Поплавская: Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла
    @ ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, отметив, что певица пытается обмануть публику и искажает факты.

    Как написала Поплавская в своем Telegram-канале, вся жизнь Пугачевой «была построена на подчас бесстыдной и безобразной демонстрации своей личной жизни, все выставлялось напоказ. Она отметила, что вранье является «очень липкой вещью», и «у некоторых врунов происходит аберрация памяти, как, например, у А. Б.».

    Актриса прокомментировала слова Пугачевой о том, что она пожертвовала личной жизнью и своим здоровьем, добавив, что певица «забыла, как это было на самом деле». Она подчеркнула, что «песни, которые она пела, написала не она, их вложили ей в рот», пишет «СтарХит».

    Заявления Пугачевой, по мнению Поплавской, это не более чем «глас человека, который уже прожил свою жизнь, но ничего о ней не понял». Который считал, что миллионная армия поклонников будет любить ее безусловно, но безусловной бывает только любовь к своим детям, отметила она. «А наши дети стоят на фронте. И жертвы личной жизнью и тем более «своим здоровьем» – это разговоры в пользу бедных. Бедных и скудных умом», – подчеркнула ведущая.

    Она заявила, что сейчас видит мужчин, «которые пожертвовали своим здоровьем, потеряли руки, ноги». Поплавская задается вопросами, будет ли у них личная жизнь и вообще жизнь, и будет ли благополучие. «Они об этом не думали, когда шли в бой. И скромно молчат, не кричат, что народ неблагодарный, что страна не поняла их подвига и жертвы», – уточнила она.

    Также актриса рассказала, что наблюдает за артистами, которые постоянно ездят на фронт, в госпитали, и привозят провизию, бронежилеты, дроны, тепловизоры, помогают гуманитарной помощью жителям Донбасса. Она указала, что «Петр Лундстрем, Юта, Юлия Чичерина там просто «живут».

    Она заключила, что Пугачевой и Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом) «надо просто успокоиться и принять данность». «Они сами ввергли себя в эту пучину. Сами совершили поступки и сказали слова, которые народ не принял и отверг их. Страна живет дальше без них. Небо на землю не упало, жизнь не остановилась. И воздух стал чище», – резюмировала Поплавская.

    В минувшие выходные Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами». При этом в публикации она процитировала Дронова: «Вы еще обо мне услышите!» Позже блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье и жертвовала личной жизнью».

    Коментарии (111)
    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


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    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


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    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

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    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    13 ноября 2023, 18:48
    Маск: Европа, кажется, движется к гражданской войне

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Европе может начаться гражданская война из-за ситуации с мигрантами, заявил американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX.

    Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), на котором запечатлены стычки между гражданами Британии и мигрантами. «Европа, кажется, движется к гражданской войне», – написал он, передает ТАСС.

    Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

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    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    14 ноября 2023, 13:18
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    Президент Грузии после скандального заявления о суде над Си Цзиньпином помечтала об аресте Путина
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии рассчитывает на суд над президентом России Владимиром Путиным, а не над председателем КНР Си Цзиньпином, заявила во вторник администрация Саломе Зурабишвили в связи с дипломатическим скандалом между Тбилиси и Пекином, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во вторник глава администрации президента Грузии Натиа Сулава приняла посла Китая Чжоу Цияня и заявила, что Саломе Зурабишвили в скандальном интервью французским журналистам имела в виду возможное предстание перед судом президента России, которая «оккупировала территории Грузии».

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «возмутительными» и «категорически неприемлемыми» высказывания президента Саломе Зурабишвили, которая допустила в будущем осуждение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня за «геноцид уйгуров».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому телевидению LCI, отвечая на вопрос о возможном предстании перед судом глав России и Китая, в частности, согласилась, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы быть осужден за «геноцид уйгуров», но признала, что это «нереалистично».

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    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (56)
    14 ноября 2023, 12:24
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон, в частности, разъясняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право по закону. При этом они должны будут следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, передает  ТАСС.

    Также вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Снимать там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

    Документ устанавливает, что на заседания избиркомов будут допущены только работающие на основании трудового договора представители СМИ.

    Кроме того, вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

    Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

    Закон касается также кандидатов на выборы: если у зарегистрированного кандидата появляется судимость, то от будет обязан предоставить в избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

    Помимо этого, определяется также порядок проведения голосования на участках за рубежом. Начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья российских граждан.

    Также документ закрепляет норму о прекращении полномочий доверенных лиц кандидатов по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года.

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    14 ноября 2023, 06:25
    Санду сочла Газпром ответственным за долги Молдавии

    Санду заявила об ответственности Газпрома как акционера «Молдовагаза» за долги

    Tекст: Антон Антонов

    Так как сам Газпром является акционером «Молдовагаза», он несет ответственность за долги Молдавии перед российским газовым холдингом, заявила президент Молдавии Майя Санду.

    Санду сказала, что у властей Молдавии в связи с этим «еще есть вопросы». Комментируя отказ наблюдательного совета «Молдовагаза» согласовать отчет аудита, Санду заявила, что ее такое решение «не удивило», ведь в совете «большинство принадлежит Газпрому».

    По ее словам, Кишинев «не интересует, примут они или нет» итоги аудита. Как утверждает Санду, у Молдавии «есть доказательства», что долг «не 700 млн долларов, а 9 млн долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Radio Moldova.

    Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что в «дальнейших дискуссиях» Кишинев будет «опираться на выводы аудита». Молдавская сторона предлагает российской компании еще раз рассмотреть свое предложение по урегулированию задолженности, а также «открыта к альтернативным предложениям со стороны Газпрома, передает ТАСС.

    В августе Молдавия предложила выплатить Газпрому 8,6 млн долларов, с чем российская сторона категорически не согласна. Российский холдинг назвал позицию Молдавии необоснованной.

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    14 ноября 2023, 11:17
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    Подозреваемые в подготовке диверсии в воинской части арестованы в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Мещанский суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части.

    В отношении Юрия Михеева и Матвея Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

    Обоим было предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 281 УК РФ («диверсия»). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

    Согласно данным газеты «Коммерсант», подозреваемые проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, оценив обстановку. Два дня спустя они явились уже для поджога, однако были задержаны.

    По данным следствия, молодые люди могли действовать в интересах украинских спецслужб.

    При этом официально фабула дела пока не раскрывается.

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    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 07:41
    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову»

    Российская авиация нанесла удары по украинскому «Азову» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества авиация нанесла удары по подразделениям украинской бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Также под ударами оказался 15-й полк нацгвардии Украины. У Торского участка отражены атаки штурмовых групп ВСУ. Российская артиллерия поразила около 170 целей у населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления украинских сил. ВСУ потеряли до 150 военных и пикап, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание The Economist со ссылкой на источники сообщило, что ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли, по оценке Вашингтона, 190 тыс. убитыми и ранеными. На Украине прошли митинги с требованием демобилизации.

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    14 ноября 2023, 12:39
    В Кремле отреагировали на решение Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ

    В Кремле выразили сожаление из-за решения Пашиняна не участвовать в саммите ОДКБ в Минске

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле понимают, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства, передает ТАСС.

    «Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Пашинян уже предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не примет участия на заседании ОДКБ.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что планирует посетить в Минске саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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