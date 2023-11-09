Путин: Гордимся, что превратились в крупнейшего экспортера продовольствия

Путин: Гордимся тем, что превратились из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы гордимся тем, что было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», – передает РИА «Новости» слова Путина на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.

Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 млн тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых.