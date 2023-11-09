У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.9 комментариев
Путин: Гордимся, что превратились в крупнейшего экспортера продовольствия
Путин: Гордимся тем, что превратились из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия
Россия гордится тем, что за последние годы превратилась из импортера в крупнейшего экспортера продовольствия, заявил президент Владимир Путин.
«Мы гордимся тем, что было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства, когда Россия из импортера абсолютного сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», – передает РИА «Новости» слова Путина на российско-казахстанских переговорах в расширенном составе.
Он добавил, что и в этом году Россия сохранит свой потенциал в данной области и сможет поставить порядка 60 млн тонн пшеницы на мировые рынки продовольствия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых.