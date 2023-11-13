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    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    19 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    37 комментариев
    13 ноября 2023, 19:54

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (33)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 13:20
    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны

    Глава Газпрома Миллер: Российский газ продолжает поступать в якобы отказавшиеся от него страны Европы

    В Газпроме рассказали о поставках российского газа в якобы отказавшиеся от него страны
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский газ есть на европейском рынке и не в малых объемах, он продолжает поступать в страны, которые якобы от него отказались, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    Газпром по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, затем голубое топливо из России поступает в другие европейские страны, заявил Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

    «Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», – отметил глава Газпрома.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль спрогнозировала смещение поставок российского газа в Центральную Азию вместо Запада.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 01:59
    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС

    Reuters: Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро

    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 млрд евро, сообщил дипломатический источник Reuters.

    По словам неназванного дипломата, план Евросоюза по выделению Украине до 20 млрд евро в качестве военной помощи встречает сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и может претерпеть изменения. Как сообщается, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия, передает РИА «Новости».

    «Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – заявил дипломатический источник.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (13)
    12 ноября 2023, 04:53
    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС

    В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2023, 14:08
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    В ДНР высмеяли сообщения о «ненастоящем» контрнаступлении ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отреагировал на сообщения украинских СМИ о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было просто психологической спецоперацией украинских спецслужб.

    «Ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее», – сказал Гагин, передает РИА «Новости». «Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей», – добавил он.

    Гагин заявил, что на самом деле психологической операцией были обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз.

    Ранее стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления.

    Коментарии (17)
    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

    Коментарии (6)
    11 ноября 2023, 21:28
    В Финляндии запретили въезд из России на велосипедах

    Tекст: Вера Басилая

    КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах, сообщил дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа».

    Пограничник пояснил, что запрет действует с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии, не уточнив, на каком основании введены такие меры, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия заявила Финляндии о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве.

    Коментарии (20)
    11 ноября 2023, 11:50
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    Появились кадры ювелирной работы оператора дрона по позиции ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты ударных и разведывательных беспилотников обнаружили и нейтрализовали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) узел связи, использовавшийся украинскими военными.

    Российские бойцы атаковали узел связи с помощью FPV-дрона «Гастелло», цель находилась на крыше ТЦ «Дом быта» в городе Середина-Буда Сумской области, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало уничтожение FPV-дронами бронетехники ВСУ.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2023, 04:52
    Венгрия пригрозила судом Болгарии за введение сбора за транзит газа из России

    Венгрия обратилась в ЕК с требованием расследовать введение Болгарией дополнительной платы за транзит российского газа

    Tекст: Антон Никитин

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил о своем обращении в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой немедленно расследовать решение Болгарии установить дополнительную плату за транзит российского газа по своей территории, пригрозив в случае бездействия Брюсселя обратиться в Европейский суд.

    Венгерский министр сообщил, что отправил письмо в Европейскую комиссию с просьбой немедленно открыть дело против Болгарии в связи с неправомерным введением нового энергетического сбора. Бока призвал ЕК обязать Болгарию приостановить введение этого сбора до завершения так называемой процедуры нарушения. Он предупредил, что, если Брюссель не примет никаких мер против Софии, Будапешт обратится в Европейский суд, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал совместный с Сербией ответ на решение болгарской стороны повысить стоимость транзита российского газа по своей территории.

    Коментарии (2)
    11 ноября 2023, 11:36
    Конфликт на Украине сказался на гигиене немцев

    Berliner Morgenpost: Немцы стали реже мыться после начала спецоперации России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Германии стали реже принимать душ из-за роста цен после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, пишет Berliner Morgenpost.

    Немцы сократили потребление воды из-за роста цен на энергоносители после начала СВО на Украине, принятие душа для них стало более короткой, редкой и холодной процедурой, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost, передает РИА «Новости». В прошлом году об этом заявил 51% опрошенных, в этом – 57%.

    По данным газеты, каждый второй немец оборудовал свое жилье водо- и энергосберегающими системами, 19% заявили, что планируют сделать это в будущем. Тем, кто не хочет переплачивать за «лишнее» потребление воды, издание рекомендует заменить принятие ванны душем, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

    Ранее глава министерства энергетики России Николай Шульгинов рассказал, когда в Европе подешевеет газ.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2023, 16:59
    Слуцкий: Украине придется осознать необходимость возврата к переговорам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Властям Украины рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам и на условиях России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, тезис о приближении украинского конфликта к «точке переговоров» все активнее продвигается в западном истеблишменте. По его словам, у Украины  не останется выбора, ей рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, и эти переговоры будут на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого «корейского сценария», передает ТАСС.

    Он отметил, что Запад спешно меняет риторику «на фоне «предсмертных судорог» киевской хунты» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Слуцкий напомнил о заявлениях экс-главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который перестал верить в победу Украины на поле боя в ближайшем будущем. Лидер ЛДПР уточнил, что «и в далеком будущем» не стоит верить в победы Украины.

    Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

    Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2023, 14:09
    В ЕС призвали не ждать скорой победы Украины над Россией

    Боррель: Победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается

    Tекст: Вера Басилая

    Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, Евросоюз должен готовиться компенсировать помощь США Киеву, которая может сократиться, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

    Боррель признал, что у ЕС очень много проблем, особенно на Украине, где «не ожидается скорой победы над Россией». Он также отметил, что страны Евросоюза должны политически желать победы Украине и поддерживать ее,  а также, скорее всего, придется компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится, передает ТАСС.

    Ранее появились сообщения, что Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро.

    В США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
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