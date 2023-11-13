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    В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    36 комментариев
    13 ноября 2023, 15:43

    На Украине 68-летний священник УПЦ получил повестку

    На Украине 68-летний священник УПЦ получил повестку
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ужгороде 68-летний священник Украинской православной церкви (УПЦ) Дмитрий Сидор заявил, что получил повестку.

    Священнослужитель сообщил, что уже находится под домашним арестом. По данным СМИ, в отношении Сидора возбуждено уголовное дело о разжигании межконфессиональной розни, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Сидор заявил, что обратился к адвокатам. По словам юристов, выдача повестки является провокацией, однако разобраться в ситуации адвокаты не смогли, поскольку в военкомат кроме призывника никого не пускают.

    Ранее в Ужгороде сотрудники военкомата силой забрали единственного водителя автобуса, который привез из Винницы в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо.

    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Коментарии (53)
    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

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    13 ноября 2023, 08:25
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    Франция решила прекратить передачу ВСУ оружия из арсеналов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Ольга Никитина

    В Париже намерены прекратить передачу ВСУ вооружений из собственных арсеналов, чтобы побудить Украину к приобретению новых гаубиц у французских предприятий за счет специально выделенных средств, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню в эфире телеканала LCI сообщил, что в настоящее время между Францией и Украиной ведутся соответствующие переговоры, передает Ura.ru.

    По словам министра, помощь, оказанная Украине Францией, достигает 3 млрд евро. В фонд поддержки Украины Париж выделил 200 млн евро, которые киевский режим сможет потратить на приобретение оружия только у французских предприятий, добавил он.

    Лекорню ранее говорил, что Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции».

    В Кремле заявляли, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, при этом не скрывает намерений «воевать до последнего украинца».

    Коментарии (26)
    13 ноября 2023, 06:30
    В НАТО поддержали готовность Зеленского «пожертвовать молодыми людьми»

    Замгенсека НАТО Джоанэ назвал правильным решение Зеленского «вернуть территории», пожертвовав молодыми людьми

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского «вернуть свои территории» ведет к необходимости «пожертвовать большим количеством молодых людей». Однако Джоанэ назвал такое желание «правильным».

    Джоанэ заявил, что Зеленский оказался «перед трудным выбором». По его словам, если Зеленский «хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей». При этом, как заявил Джоанэ, Зеленскому нужно «иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну», когда конфликт завершится, передает ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как признал Джоанэ, в НАТО знали, что конфликт окажется долгим и «будет стоить дорого», но «полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины». Джоанэ также был вынужден признать, что «все происходит не настолько быстро и успешно», как ожидал альянс. Однако в НАТО «сохраняют стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением» и «добиться успеха».

    Напомним, экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.

    Коментарии (29)
    12 ноября 2023, 22:23
    Митинги с требованием демобилизации прошли в городах Украины

    Митинги с требованием демобилизации прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ.

    Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию», «дать отдых» военным, провести демобилизацию. Демонстранты требуют от украинских властей принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на Украине уже проходили митинги с призывом провести демобилизацию в вооруженных силах. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна при создании правовой базы для этого.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 12:40
    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»

    На Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

    На Украине сообщили о ликвидации российскими силами «лучшего танкиста ВСУ»
    @ t.me/Kharkov_Perviy

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский танкист Максим Гацанюк погиб 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области в результате полученного боевого ранения, сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.

    В сообщении горсовета уточняется, что Гацанюк родился 14 ноября 1984 года в селе Гопчица, жил в Киеве. По информации подконтрольных киевскому режиму местных властей, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, передает РИА «Новости».

    В украинских СМИ о нем писали как о «лучшем танкисте ВСУ». Гацанюк в эфире украинского ТВ заявлял, что Киеву якобы осталось «всего ничего» до «победы».

    Ранее российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.

    Коментарии (14)
    13 ноября 2023, 12:54
    Американист: Трамп не хочет иметь ничего общего с Зеленским

    Американист Дудаков: У Трампа есть личные мотивы не поддерживать контакт с властями Украины

    Американист: Трамп не хочет иметь ничего общего с Зеленским
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Электорат республиканцев устал от Украины. Поэтому основные кандидаты от партии на пост президента США не хотят иметь с офисом Зеленского ничего общего. Если же разговор Зеленского и Трампа состоится, то последний просто отмахнется от аргументов украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о желании Зеленского поговорить по телефону с экс-президентом США Дональдом Трампом.

    «Украинские лоббисты поступают абсолютно логично и стараются выстроить отношения со всеми возможными кандидатами в президенты США. Другое дело, что основные претенденты от республиканцев – Дональд Трамп и Рон Десантис – не хотят иметь ничего общего с офисом Зеленского», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Они понимают, что это сотрудничество не лучшим образом скажется на их рейтингах. Тем более, что основной электорат партии уже устал от конфликта и выступает за перемирие. У Трампа и вовсе есть личные мотивы не поддерживать контакт с украинскими властями, так как они напрямую причастны к попытке объявления импичмента экс-президенту США», – подчеркивает собеседник.

    «Так что не стоит ждать каких-то личных встреч, даже не факт, что состоится телефонный разговор. Если же переговоры и будут, то Зеленский попытается объяснить Трампу свою позицию, тот отмахнется, и на этом диалог закончится. Но Украина в данном случае ничем не рискует, ведь на отношениях с Байденом это никак не отразится», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что офис Зеленского пытается организовать телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что бывший глава Белого дома через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США.

    Отмечается, что на Украине «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера Штатов. Это связано с тем, что Палата представителей США препятствует выделению американской помощи.

    Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила шуточный вариант разговора Трампа и Зеленского. В своем Telegram-канале она написала следующее: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, ранее Дональд Трамп не принял приглашения посетить Украину. Экс-президент США отметил, что считает такой визит «неуместным», поскольку сейчас дела с Владимиром Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

    Коментарии (11)
    13 ноября 2023, 11:54
    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине

    Украинский политолог Скачко: Успехи России в зоне СВО дадут мощный импульс протестам на Украине

    Политолог: Успехи России на фронте дадут импульс антивоенному движению на Украине
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Евгений Поздняков

    Протесты на Украине до сих пор сохраняют местечковый характер. Тем не менее митинги могут изменить свою направленность и превратиться в единое движение по всей стране, если Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких.

    «Протестный потенциал на Украине растет с каждым днем. Люди, оставшиеся в тылу, переживают за своих друзей и родственников. Однако беда этой страны в том, что митинги до сих пор имеют местечковый характер. Иными словами, условные одесситы стоят только за одесситов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Данная установка не позволяет митингам перерасти в нечто большее. Протест остается разрозненным, хотя предпосылки к его качественной трансформации имеются. Контрнаступление потерпело крах, люди не видят особых успехов украинской армии, что влияет на их отношение к конфликту в целом», – отмечает эксперт.

    «Если же Россия начнет активное продвижение в зоне спецоперации, это может дать протестному движению на Украине мощный импульс. К крупным городам начнут присоединяться села, география протестов станет еще обширнее», – подчеркивает собеседник.

    «При этом самих митингующих разгонять, скорее всего, не станут. А вот на организаторов протестов давление оказываться будет. Также важно понимать, что офис Зеленского ни при каких обстоятельствах не станет выполнять требования населения. У него для этого нет ни желания, ни возможностей. Ведь для того, чтобы организовать демобилизацию, необходимо провести ротацию, а для этого нужно пополнить ряды ВСУ», – отмечает Скачко.

    Ранее родственники украинских военнослужащих вышли на митинги, требуя демобилизовать их близких, сообщают украинские СМИ. Акции протеста прошли в Одессе, Кривом Роге, Житомире, Хмельницком и Львове. Участники митингов потребовали отправить военнослужащих «на ротацию» и «дать отдых» бойцам. Демонстранты настаивают на принятии закона, который ограничил бы срок мобилизации 18 месяцами.

    В конце октября родственники военнослужащих ВСУ в ряде областных центров Украины уже выходили на митинги с плакатами, на которых написали призывы к скорейшему возвращению родных и количество проведенных солдатами дней в строю. Тогда протесты прошли в Киеве, Полтаве, Днепропетровске и Ивано-Франковске.

    В начале ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что демобилизация в стране возможна. Однако он отметил, что на данный момент для этого решения нет нормативно-правовой базы. Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин сообщил о необходимости усиления призыва из-за потерь личного состава ВСУ.

    В украинской армии также подчеркивают потребность в дальнейшей мобилизации. Командир одной из рот Владислав Шевчук заявил, что в войсках страны ощущается острая нехватка солдат, поэтому призыв должен стать более массовым и жестким. Бывший премьер страны Николай Азаров отмечал, что призывные мероприятия превратились в настоящий кошмар для граждан страны, резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ.

    По данным Азарова, для «отлова» как можно большего количества населения военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что массовый призыв на Украине приводит к депопуляции страны.

    Коментарии (18)
    13 ноября 2023, 07:59
    Житель Красноярского края арестован за шпионаж

    ФСБ задержала жителя Красноярского края за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Арестован житель Дивногорска Красноярского края, который передавал Службе безопасности Украины координаты и фотоснимки российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры России, сообщил региональный главк ФСБ.

    В ФСБ заявили, что задержанный «совершил государственную измену в форме шпионажа». Он сам обратился к СБУ через мессенджер, чтобы за вознаграждение предоставить Украине информацию, передает РИА «Новости».

    Мужчина заявил, что снимал красноярскую ГЭС и расположенную рядом часть. Украинская сторона предложила ему продолжить заниматься шпионажем и переслать больше материалов. Открыто дело по статье о государственной измене. Мужчина арестован.

    В ноябре ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.

    Коментарии (14)
    12 ноября 2023, 23:55
    Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Офис Зеленского попытался организовать его телефонный разговор с Трампом

    Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Ukrainian President's Office/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис украинского президента Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщили близкие к офису Зеленского источники.

    Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов в отношениях с США. Как пишут украинские СМИ, Трамп через республиканское большинство фактически получил контроль над Палатой представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Источник заявил, что в команде президента Украины «это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», который хочет добиться поддержки бывшего лидера США в связи с тем, что Палата представителей препятствует выделению Киеву американской помощи.

    Напомним, Трамп не принял приглашения Зеленского посетить Украину. Трамп сказал, что «уважает президента Зеленского», но такой визит считает «неуместным», поскольку сейчас, дела с Зеленским ведет администрация Джо Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

    Коментарии (7)
    13 ноября 2023, 14:04
    Forbes: Запад не желает направлять Киеву современные танки
    Forbes: Запад не желает направлять Киеву современные танки
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад больше не желает поставлять Киеву свои современные танки, сообщают американские СМИ.

    Западные политики предлагают модернизировать в Чехии советские танки Т-72М и поставить их вооруженным силам Украины, передает RT со ссылкой на Forbes.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Европе начали отказываться от обещанной Украине военной помощи.

    Коментарии (5)
    13 ноября 2023, 11:55
    Венгрия оценила способность ЕС изменить подход к Украине

    Министр Сийярто: Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине

    Венгрия оценила способность ЕС изменить подход к Украине
    @ Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюзу следует изменить позицию по украинскому вопросу и санкциям против России, поскольку нынешняя политика ЕС оказалась ошибочной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто в ходе предстоящей встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе призвал подумать, «где европейские политические решения пошли не так», а также задался вопросом о том, почему руководство ЕС продолжает «форсировать миграцию, еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике». Также он поинтересовался, существует ли «план Б» по Украине, передает ТАСС.

    Венгерский министр добавил, что встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе могла бы предоставить хорошую возможность для того, чтобы ответить на все эти вопросы.

    «Произойдет ли это? Не будем питать по этому поводу больших надежд», – добавил Сийярто.

    На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2023, 05:27
    Полянский предрек раскрытие тайн о событиях на Украине и в Канаде после СВО

    Полянский заявил, что после СВО мировое сообщество многое узнает об открыто прославляющих нацистов странах

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Полянский полагает, что инцидент с эсэсовцем в парламенте Канады – только «верхушка айсберга», более глубокое исследование выявит много неприятных для жителей Канады тайн, передает РИА «Новости».

    Полянский отметил, что «неонацистская идеология или националистическая идеология» получила большое влияние в Канаде, которая дала убежище многим нацистским коллаборационистам, у них там появились дети и внуки. По его словам, ситуация в парламенте Канады не стала неожиданной для Москвы, во многом Канада поступала так, как хотели потомки коллаборационистов, а «правительство Трюдо в значительной степени является заложником».

    Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке. В связи с этим спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку. 

    Коментарии (4)
    13 ноября 2023, 03:59
    Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.

    Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».

    Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.

    Коментарии (10)
    13 ноября 2023, 10:28
    Власти опровергли слухи о «заходе» ДРГ в Белгородскую область

    Губернатор Гладков опроверг слухи о якобы заходе ДРГ в Белгородскую область

    Власти опровергли слухи о «заходе» ДРГ в Белгородскую область
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения в отдельных интернет-изданиях о якобы попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской диверсионно-разведывательной группы являются недостоверными, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что эти слухи являются фейком, передает ТАСС.

    Губернатор обратился на совещании к представителю Шебекинского округа, который также опроверг распространяемые в Telegram-каналах слухи. По его словам, публикуя такие сообщения, некоторые средства массовой информации пытаются увеличить аудиторию.

    Слухи о якобы заходе на территорию Белгородской области украинских ДРГ появляются не впервые. Так, в сентябре оперштаб Белгородской области уже опровергал соответствующие сообщения.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

    В России изобрели новую авиаракету, которая объединяет свойства двух боеприпасов: бетонобойных и осколочно-фугасных. Почему авиации потребовались именно такие ракеты? Какими может быть способ их применения? И главное – какие возможности поставка подобных ракет открывает для российской авиации? Подробности

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

    Западные издания The Washington Post и Spiegel со ссылкой на неназванные источники сообщили, что подрыв газопровода «Северный поток» курировал полковник ВСУ Роман Червинский. А Владимир Зеленский об этом якобы не знал. Сам экс-военный уже опроверг свою причастность к теракту. Эксперты в США и России указали, что Вашингтон таким образом хочет снять с себя ответственность за диверсию. Зачем власти США через СМИ обвиняют украинских партнеров в теракте? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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