В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
США свернули часть работ по военной биологии после заявлений России
После заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что чаще всего США отмалчиваются, иногда они получают указание не реагировать, но в этот раз часть работ была свернута. Этот факт Кириллов назвал достижением МО, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что РХБЗ достучались «достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории».
Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.