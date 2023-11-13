США свернули часть работ по военной биологии после заявлений России

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что чаще всего США отмалчиваются, иногда они получают указание не реагировать, но в этот раз часть работ была свернута. Этот факт Кириллов назвал достижением МО, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что РХБЗ достучались «достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории».

Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.