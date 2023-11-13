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Захарова представила возможный разговор Зеленского с Трампом
Захарова в шуточной форме представила возможный разговор Зеленского с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с экс-главой американского государства Дональдом Трампом.
Шуточный текст Захаровой опубликован в Telegram. В нем Захарова представила, что мог бы сказать Трампу Зеленский. Так, представляясь Трампу, президент Украины говорит: «Это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена». Зеленский отмечает, что «у нас был бизнес с Джо и его сыном», но сейчас у Байденов возникли «проблемы», поэтому президент Украины надеется получить «деньги взаймы» у Трампа. Поясняется, что деньги нужны «супруге Лене» на «рождественский шоппинг» в Нью-Йорке. На вопрос, когда долг будет возвращен, Зеленский отвечает: «Когда Россию победю… побежу… побегу».
Напомним, близкие к офису Зеленского источники сообщили, что украинская сторона пытается организовать его телефонный разговор с Трампом. Организация этих переговоров, по словам источников, рассматривается офисом Зеленского как один из основных вопросов на американском направлении.