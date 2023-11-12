Калькулятор разрешили использовать на ОГЭ по математике в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, при выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором, передает РИА «Новости».

В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не предусмотрена.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ьодели перехода из 9 класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и изменятся в ближайшее время, но не в 2023 году.