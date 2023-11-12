Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Калькулятор разрешили использовать на ОГЭ по математике в 2024 году
Непрограммируемый калькулятор разрешили использовать школьникам при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Как говорится в документе, при выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором, передает РИА «Новости».
В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не предусмотрена.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ьодели перехода из 9 класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и изменятся в ближайшее время, но не в 2023 году.