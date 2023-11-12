До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.13 комментариев
Армия Израиля заявила об уничтожении более 60 членов «Хезболла»
Армия Израиля заявила, что уничтожила более 60 членов «Хезболла»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболлах» с начала военных действий в секторе Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус во время брифинга Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Комментируя военную ситуацию на севере Израиля, представитель заявил, что армия тщательно анализирует деятельность движения, передает РИА «Новости».
По словам Конрикуса, более 60 боевиков движения «Хезболла» были убиты в попытках атак на Израиль, при этом кекоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые – до атак.
Ранее армия Израиля атаковала цели «Хезболла» в Ливане.