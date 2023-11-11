Армия Израиля атаковала цели «Хезболла» в Ливане

В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.