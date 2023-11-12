До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
Польские националисты отпраздновали День независимости маршем по Варшаве
Rzeczpospolita: Польские националисты прошли по Варшаве маршем по случаю Дня независимости республики
Представители националистического движения приняли участие в демонстрации по случаю Дня независимости Польши и прошли по Варшаве маршем, сообщает Rzeczpospolita.
По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, всего в демонстрации приняли участие не менее 40 тыс. человек, передает ТАСС
Издание отмечает, что отдельные демонстранты сжигали флаги ЕС и ЛГБТ или протаскивали их по асфальту, прицепив к бамперу автомобиля, однако в целом власти города оценили мероприятие как спокойное, без драк или причинения ущерба городским зданиям.
По имеющимся у издания данным, на демонстрации, помимо польских националистов, были также замечены британские представители националистического движения.
Марш в честь Дня независимости Польши завершился концертом на Национальном стадионе.
Напомним, в понедельник солист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам учить русский язык.