Rzeczpospolita: Польские националисты прошли по Варшаве маршем по случаю Дня независимости республики

Tекст: Антон Никитин

По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, всего в демонстрации приняли участие не менее 40 тыс. человек, передает ТАСС

Издание отмечает, что отдельные демонстранты сжигали флаги ЕС и ЛГБТ или протаскивали их по асфальту, прицепив к бамперу автомобиля, однако в целом власти города оценили мероприятие как спокойное, без драк или причинения ущерба городским зданиям.

По имеющимся у издания данным, на демонстрации, помимо польских националистов, были также замечены британские представители националистического движения.

Марш в честь Дня независимости Польши завершился концертом на Национальном стадионе.

Напомним, в понедельник солист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам учить русский язык.