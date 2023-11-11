Посетителям выставки «Россия» показали свадебный обряд коренных народов Чукотки

Зрители узнали о том, кто принимает участие в традиционных свадьбах, какие роли они выполняют и как походит подготовка к бракосочетанию.

Традиционная свадьба Чукотки носит название «Навынрагтатгыргын», что означает «Увоз жены к себе домой». На выставке «Россия» обряд проходил у стилизованного «семейного очага» со строгим соблюдением древних обычаев, обязательными родительскими напутствиями и перевязыванием рук, символизирующим обручение. Свадьба сопровождалась национальными песнями и танцами, «кормлением» жертвенных предметов, а затем и всех присутствующих, «мясом жертвенного оленя», заклинаниями и другими необычными действиями, подчеркивающими колоритность обряда.

Потенциальный жених должен отработать в доме ее отца целый год, помогая по хозяйству или работая пастухом. Будущий тесть, в свою очередь, внимательно следит за ним и может прогнать за любую оплошность.

«Жених обязательно должен очень сильно понравиться отцу невесты, показать то, что он ее достоин и то, насколько он силен, может ли поймать оленя», – отметил исполнитель роли жениха Иван Еккы. «Невеста» Ксения Калянто рассказала, что, в свою очередь, девушка тоже должна понравиться маме жениха, и после того, как она приезжает в очаг семьи жениха, его мама должна посмотреть, хорошо ли она, например, добывает огонь, и какая она хозяйка

Ранее заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина рассказал, что на следующей неделе запланированы церемонии бракосочетания у Забайкальского края и Республики Бурятия. Первый регион проведет свадьбу в старообрядческом стиле, а второй – по обряду «Хунжэлэй найр» («Праздник одеяла»). Для него со стороны жениха требовались готовые выделанные овечьи шкуры, а сторона невесты кроила и шила одеяло. 17 ноября, в свою очередь, гости познакомятся со свадебными обрядами русских и бурят Прибайкалья: Иркутскую область представит межнациональная пара.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.