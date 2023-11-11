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Суд назначил сроки руководителям ульяновского завода за экспорт военной продукции
Суд отправил в колонию руководителей ульяновского завода за экспорт военной продукции
Руководителей ЗАО «Курс-Симбирск», отца и двух его сыновей, Владимира, Артема и Андрея Шишкиных отправили в колонию строгого режима за незаконный экспорт продукции военного назначения, сообщила ФСБ.
В сообщении ФСЮ отмечается, что гендиректор ЗАО «Курс-Симбирск» Владимир Шишкин и его сыновья: замглавного конструктора предприятия Артема Шишкин, начальник службы эксплуатации Андрей Шишкин пытались незаконно экспортировать продукцию военного назначения в дальнее зарубежье через территорию одной из стран СНГ, передает ТАСС.
Суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении, их Шишкину-старшему назначили восемль лет лишения свободы, его сыновьям – по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным ведомства, руководство предприятия заключило договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов, которая потом должна была поступить по реэскпорту в одну из стран Африки.
Отмечается, что данное оборудование являлось продукцией военного назначения, которое можно было вывозить из России только на основании лицензии, которой у Шишкиных не было.
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