Суд назначил сроки руководителям ульяновского завода за экспорт военной продукции

Суд отправил в колонию руководителей ульяновского завода за экспорт военной продукции

Tекст: Вера Басилая

В сообщении ФСЮ отмечается, что гендиректор ЗАО «Курс-Симбирск» Владимир Шишкин и его сыновья: замглавного конструктора предприятия Артема Шишкин, начальник службы эксплуатации Андрей Шишкин пытались незаконно экспортировать продукцию военного назначения в дальнее зарубежье через территорию одной из стран СНГ, передает ТАСС.

Суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении, их Шишкину-старшему назначили восемль лет лишения свободы, его сыновьям – по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным ведомства, руководство предприятия заключило договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов, которая потом должна была поступить по реэскпорту в одну из стран Африки.

Отмечается, что данное оборудование являлось продукцией военного назначения, которое можно было вывозить из России только на основании лицензии, которой у Шишкиных не было.

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