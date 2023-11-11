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    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ под Работино
    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    Дудя решили проверить на дискредитацию ВС России
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    8 комментариев
    11 ноября 2023, 18:45

    Суд назначил сроки руководителям ульяновского завода за экспорт военной продукции

    Суд отправил в колонию руководителей ульяновского завода за экспорт военной продукции

    Tекст: Вера Басилая

    Руководителей ЗАО «Курс-Симбирск», отца и двух его сыновей, Владимира, Артема и Андрея Шишкиных отправили в колонию строгого режима за незаконный экспорт продукции военного назначения, сообщила ФСБ.

    В сообщении ФСЮ отмечается, что гендиректор ЗАО «Курс-Симбирск» Владимир Шишкин и его сыновья: замглавного конструктора предприятия Артема Шишкин, начальник службы эксплуатации Андрей Шишкин пытались незаконно экспортировать продукцию военного назначения в дальнее зарубежье через территорию одной из стран СНГ, передает ТАСС.

    Суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении, их Шишкину-старшему назначили восемль лет лишения свободы, его сыновьям – по 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

    По данным ведомства, руководство предприятия заключило договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов, которая потом должна была поступить по реэскпорту в одну из стран Африки.

    Отмечается, что данное оборудование являлось продукцией военного назначения, которое можно было вывозить  из России только на основании лицензии, которой у Шишкиных не было.

    Ранее сотрудника ГУР минобороны Украины заочно арестовали в России.

    11 ноября 2023, 12:06
    Стало известно о новом взрыве в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.

    Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 21:59
    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы

    Блогер Милохин не смог ответить, что такое Сахалин и где он находится

    Блогер Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Блогер и музыкант Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин.

    Милохину задала вопрос о том, что такое Сахалин, фигуристка Евгения Медведева в своем шоу «БеС Комментариев», опубликованном на YouTube-канале. «Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», – ответил блогер, передает РИА «Новости».

    Знаменитая фигуристка начала давать свои подсказки, перечислив несколько вариантов, включая верный. Только тогда тик-токер догадался и ответил, что «Сахалин – это остров». После этого Медведева задала следующий вопрос о том, в какой стране находится Сахалин. «В Канаде», – сказал Милохин.

    Вопрос о Сахалине Медведева выбрала после негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова. Ранее народного артиста России возмутила чрезмерная популярность Милохина из-за его безграмотности.

    Напомним, в сентябре Милохин вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила призвать его на срочную службу в армию, и после этого Милохин вновь уехал из страны. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы.

    Коментарии (54)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    32 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (14)
    11 ноября 2023, 13:34
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Американский журналист Моррис: Некий украинский командир решил, что собрать кучу офицеров ВСУ в одном месте – умная идея

    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Клейтон Моррис высказал свое возмущение инцидентом, когда в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области высокопоставленные офицеры ВСУ были уничтожены ракетным ударом ВС России.

    По его словам, некий украинский командир подумал, что идея собрать «кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта» является умной, передает РИА «Новости».

    «Русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», – сказал Моррис.

    Публицист добавил, что в западных СМИ эта новость не получит широкой огласки, так как внимание в данный момент сосредоточено на конфликте Израиля и ХАМАС.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 14:52
    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, с которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили, чтобы перейти для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (15)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (48)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (12)
    10 ноября 2023, 21:08
    Орейро потребовали лишить гражданства России после выступления на ЛГБТ-параде

    Активисты призвали лишить Наталию Орейро российского гражданства после выступления на ЛГБТ-параде с голой грудью

    Орейро потребовали лишить гражданства России после выступления на ЛГБТ-параде
    @ Елена Кондратьева/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить российского гражданства уругвайскую актрису Наталию Орейро за то, что она вышла на сцену на гей-параде в Аргентине с оголенной грудью, сообщили СМИ.

    Один из авторов обращения в Генпрокуратуру и МВД Иван Квасницкий рассказал, что потратил шесть часов на изучение поведения певицы на шоу в Буэнос-Айресе. Он напомнил, что с Орейро связаны и другие подобные ситуации, например, ее посты в соцсетях с радугой, комментарии о секс-меньшинствах и поднятие флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году, передает Life со ссылкой на SHOT.

    Общественники назвали Орейро главным гей-символом Латинской Америки и подчеркнули, что знаменитости не место в России. Активисты потребовали лишить ее российского гражданства или хотя бы привлечь к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

    Если активистам не удастся оставить известную актрису без гражданства, они будут настаивать на привлечении ее к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», максимальное наказание по которой – штраф 200 тыс. рублей.

    Напомним, Орейро 10 ноября 2021 получила российский паспорт во время церемонии в посольстве России в Буэнос-Айресе. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках. В октябре президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице Наталии Орейро и ее сыну.

    Коментарии (29)
    11 ноября 2023, 09:58
    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине и Иране

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткий разговор» по основным положениям китайско-американских отношений, пишет Politico.

    Согласно данным источников издания, разговор пойдет также о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте, передает RT.

    Уточняется, что Байден планирует убедить китайского председателя повлиять на Иран, чтобы последний не начинал направленные на «эскалацию конфликта на Ближнем Востоке»действия.

    Кроме того, важной темой на обсуждения политиков названа «поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте».

    Ранее сообщалось, что руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

    Коментарии (38)
    10 ноября 2023, 23:52
    На турнире по ММА в Подмосковье произошла массовая драка

    На турнире по ММА в Одинцовском районе Подмосковья произошла массовая драка в зрительном зале

    Tекст: Антон Никитин

    На турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района Московской области произошла массовая драка в зрительном зале.

    Подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Драка переросла в массовую с участием сидевших зрителей. В потасовку вмешалась охрана и ОМОН. Позднее Носаев и Алеев покинули арену, передает ТАСС.

    Турнир проходит под эгидой Fight Nights.

    Напомним, в начале октября появилась информация, что Международная федерация ММА решила не допускать к соревнованиям россиян.

    Коментарии (25)
    11 ноября 2023, 02:45
    Moody's ухудшило прогноз рейтинга США

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный на фоне риска остановки работы правительства

    Moody's ухудшило прогноз рейтинга США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США со стабильного до негативный на фоне риска приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна).

    В заявлении отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как «балансирование на грани войны», а также «продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США», которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана, передает ТАСС.

    Эксперты Moody's спрогнозировали, что в условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство.

    Напомним, в конце сентября Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами проект финансирования федерального бюджета Соединенных Штатов, который не включает выделение помощи Украине. Вслед за этим Сенат утвердил финансирование правительства Штатов на 45 дней без помощи Украине.

    Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства Соединенных Штатов истекает 17 ноября.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 19:57
    Названы любимые вина россиян

    НАФИ: Каждый третий россиянин пьет вино не реже раза в месяц

    Названы любимые вина россиян
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство потребителей предпочитают красное вино, а каждый третий россиянин пьет вино не реже одного раза в месяц, при этом 80% потребителей предпочитают красное сухое вино, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

    Как следует из исследования НАФИ, которое проводилось по заказу Россельхозбанка (РСХБ), 38% россиян употребляют вино хотя бы раз в месяц, при этом 13% покупают красное сухое вино раз в неделю, передает РИА «Новости».

    В топе видов вин, которые чаще всего покупают россияне, игристое, красное полусладкое и красное сухое, при этом предпочитают напитки отечественных производителей во всех категориях – от игристых до крепленых.

    На втором месте по популярности стран-производителей в различных категориях вин – Грузия и Абхазия. Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, отмечаются устойчивые негативные стереотипы о российском вине – таких ответов половина.

    При этом продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) в качестве потенциального барьера к покупке упоминались значительно реже, заметили в РСХБ.

    Исследование проводилось в октябре по заказу Россельхозбанка посредством онлайн-опроса россиян в возрасте от 18 лет; в нем приняли участие 1600 респондентов, обладающих опытом потребления вина за последний месяц.

    Коментарии (22)
    11 ноября 2023, 09:49
    Взрывы прогремели в левобережной части Киева

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлена воздушная тревога

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева
    @ Christophe Gateau/dpa

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    В данный момент в Киеве, Киевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

    По его словам, сработали силы ПВО.

    В данный момент в Киеве второй раз в течение суток объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, как сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин, завод в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения после взрыва.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 21:56
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.

    Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (7)
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    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

    Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США. Эксперты предупреждают, что Киев даже в отсутствии помощи продолжит вести боевые действия, но будет вынужден менять тактику, к которой России нужно начинать готовиться прямо сейчас. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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