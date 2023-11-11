Глава ВОЗ заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут

Глава ВОЗ: Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок

Tекст: Антон Никитин

Глава ВОЗ заявил, что в секторе Газа убиты более 10,8 тыс. человек, почти 70% из них – это женщины и дети. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что каждые 10 минут в Газе в среднем погибает один ребенок, передает ТАСС.

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По имеющимся у него данным, свои дома в Газе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, которые ищут убежище где угодно, но нигде никто не находится в безопасности. Кроме того, как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, 27 тыс. человек получили ранения, многие из них получили опасные для жизни травмы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что медработники ежедневно пытаются помочь более 2 млн человек. Он также указал, что ежедневно в секторе Газа рожают более 180 женщин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы.