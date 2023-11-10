Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными
Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».
Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.
Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.
Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.