В Париже дома евреев пометили звездами Давида

В Париже и пригороде дома евреев пометили звездами Давида

Tекст: Александра Юдина,

Ольга Никитина

В Telegram-канале «RT на русском» указано, что действия людей в мэрии назвали расистскими и антисемитскими», составлено обращение в полицию для поиска виновных.

«Мэрия остается приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов», – сообщает мэрия в коммюнике.

Также телеканал отмечает, что в этом районе уже поступали угрозы трем еврейским школам, синагогам и кошерным магазинам.

Как сообщило издание Parisien, надписи нанесли баллончиками с краской через трафарет. По информации газеты, знаки появились в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени, передает РИА «Новости».

Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.

По официальным данным, во Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

Ранее сообщалось, что звездами Давида помечают дома в Берлине.