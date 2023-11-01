С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.4 комментария
Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке
Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка
Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.
«Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.
Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.