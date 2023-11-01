С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
В Болгарии решили отнять храм Русской церкви в Софии
В Болгарии решили отнять у России храм представительства РПЦ в стране
Болгарская прокуратура дала рекомендацию министерству регионального развития страны оспорить право собственности на храм Святителя Николая, принадлежащей Русской церкви в Софии, он является официальным представительством РПЦ в стране и принадлежит России.
Есть основание оспорить в суде право собственности на храм, заявил глава прокуратуры страны Андрей Цеков в эфире Болгарского национального радио, передает ТАСС.
Он добавил, что экспертам министерства придется потратить около месяца для оценки представленных прокуратурой документов, после чего будет принято решение.