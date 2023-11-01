Россияне получили возможность участия в тесте системы электронного голосования

В тесте федеральной системы ДЭГ смогут принять участие все субъекты РФ, кроме Москвы, завершается прием заявок 13 ноября, говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Тестирование цифровых сервисов планируется осуществить в рамках подготовки и проведения федеральной кампании. Тренировочные мероприятия ЦИК России совместно с Минцифры позволят разработчикам проверить функциональность, а избирателям – более подробно ознакомиться с работой системы.

Программа тестирования цифровых избирательных механизмов состоит из трех этапов: подготовительного – с 9 по 31 октября, основного – с 1 ноября по 24 ноября, заключительного – с 27 по 29 ноября.

В рамках основного этапа тренировки с 1 по 24 ноября планируется подготовка и проведение тренировочного голосования, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют в избирательных процессах, в том числе проведение с 15 по 17 ноября трехдневного тренировочного голосования, на котором в тестовом режиме будет использоваться новая Цифровая платформа – ГАС «Выборы» 2.0.

Как ранее пояснял заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, в тех регионах, где уже применялся ДЭГ, к участию в тренировке пригласят до 3% избирателей, в остальных – до 1,5%. «Суммарно мы планируем получить до 1,5 млн заявлений об участии в ДЭГ», – рассказал Булаев.

Всего за историю применения федеральной платформы ДЭГ электронное голосование применялось в 30 субъектах РФ. Одновременно с тестированием программно-технического комплекса (ПТК) ДЭГ Центризбирком также проверит готовность новой Цифровой платформы – ГАС «Выборы» 2.0. По задумкам разработчиков, она сможет заменить старую уже в марте следующего года.

«Проверить всю совокупность цифровых электоральных систем «в бою» крайне важно – это гарантирует, что они не просто работают, но и удобны и понятны для пользователей, что на реальных выборах не возникнет непредвиденных заминок», – отметил глава ТИК ДЭГ на выборах 10 сентября 2023 года Олег Артамонов.