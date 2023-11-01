С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Казахстан решил увеличить экспорт нефти и урана во Францию
Казахстан заявил о готовности увеличить экспорт нефти и урана во Францию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить экспорт нефти и урана во Францию.
В ходе бизнес-форума в Астане, в котором также принял участие французский лидер Эммануэль Макрон, Токаев обозначил ряд перспективных направлений для сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе энергетический сектор, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Токаев заявил, что Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и страна готова увеличить объемы экспорта. Также он отметил большой потенциал в области экспорта урана.
«Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества», – сказал Токаев.
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