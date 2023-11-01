СМИ: Контрактники признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе

«Коммерсант»: Задержанные контрактники признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе

Tекст: Алексей Дегтярев

Правоохранители задержали двух российских военнослужащих-контрактников по подозрению в убийстве девятерых членов семьи в Волновахе, конфликт между гражданскими и военными, по данным следствия, произошел на бытовой почве.

«По некоторым данным, оба подозреваемых уже признались в совершенном преступлении», – пишет «Коммерсант».

По информации издания, они планировали убить только трех взрослых человек, с которыми у них завязался конфликт, а женщины и дети, как сообщается, стали случайными жертвами. Они не разглядели нескольких человек в темноте, а «кого-то убрали, чтобы не оставлять свидетелей», отмечает издание.

Преступление квалифицировано по статье об убийстве двух и более лиц, включая малолетних, подозреваемыми являются «двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, проходящих службу по контракту».

Изъято оружие, по некоторым данным, это автоматы специальные «Вал» и «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы. Их планируют отправить на баллистическую экспертизу.

Некоторые жители города, как отмечает издание, считают, что конфликт произошел из-за замечания главы семейства, сделанного за несколько часов до убийства. Вечером военнослужащие якобы приезжали в магазин за водкой, они уже якобы находились в состоянии опьянения.