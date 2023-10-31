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В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе
В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе
Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.
В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.
Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.