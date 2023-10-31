В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

Tекст: Антон Никитин

В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.