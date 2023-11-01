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    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 14:13

    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»

    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (24)
    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

    Коментарии (36)
    1 ноября 2023, 10:52
    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ

    Премьер Италии Джорджи Мелони: Контрнаступление ВСУ ничего не изменило

    Премьер Италии раскрыла пранкерам итоги контрнаступления ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

    По словам Мелони, многие устали – и возможно, близко к тому моменту, когда все поймут, что нужен выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. Она добавила, что у нее есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения, передает ТАСС.

    Мелони добавила, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидалось, то есть оно идет, но принципиально ничего не изменилось.

    По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. «Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», – отметила премьер-министр.

    Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (10)
    31 октября 2023, 21:12
    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»

    В ГУР Украины объяснили редкое использование турецких дронов Bayraktar TB2

    В ГУР Украины намекнули на бесполезность «Байрактаров»
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность беспилотников Bayraktar TB2.

    Валюх заявил, что не хотел бы использовать слово «бесполезный» в отношении турецких дронов, указав, что их применение ограничено из-за укрепления российской обороны, пишет Defense News, передает «Лента.ру».

    По словам украинского офицера, эти дроны еще применяются, но в начале конфликта в 2022 году они чаще использовались и наносили удары. Теперь же их применение становится все реже, последний полет беспилотника Bayraktar TB2, который он наблюдал, продлился полчаса.

    Ранее газета The Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.


    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 21:57
    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер: У США осталось 5,4 млрд долларов на помощь Украине

    В Пентагоне подсчитали остатки денег для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остаток средств от суммы, одобренной Конгрессом США для оказания военной помощи Украине, составляет чуть более 5,4 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, у США осталось около 5,4 млрд долларов, которые они могут использовать для оказания помощи Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющий американскому предизенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (13)
    31 октября 2023, 16:20
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко перечислил негативные последствия авторитарного правления Зеленского

    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Авторитарный стиль принятия решений президента Украины Владимира Зеленского имеет негативные последствия для страны, выразил мнение германской газете Welt экс-министр внутренних дел (с 2005 по 2006, с 2007 по 2010), бывший генеральный прокурор Украины (с 2016 по 2019 год) Юрий Луценко.

    По его словам, Зеленского можно назвать успешным президентом на основании его победы на выборах, однако «за этим скрываются его внутриполитические проступки, указывающие на авторитарное единоличное правление, а это имеет негативные последствия», передает ТАСС.

    Луценко привел в пример ситуацию с назначением человека из собственного окружения на одну из ключевых должностей в сфере реконструкции. В обязанности нового чиновника входила защита электрических трансформаторов от воздушных налетов, однако данный вопрос тот решить не сумел за год.

    «Когда один человек делает все, как Зеленский, у него это получается не так хорошо. И в данном случае он задействовал человека, который хотя и был лоялен, не подходил для этой работы», – добавил экс-министр.

    Кроме того, бывший прокурор заметил, что по своей основной профессии Зеленский является актером. «А когда ты в центре внимания, ты не видишь, кто находится в зале. Тебе все равно, лишь бы тебе аплодировали», – заключил политик.

    Ранее журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента. До этого она назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

    Коментарии (13)
    31 октября 2023, 15:08
    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

    Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом «контрнаступ», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

    По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

    Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

    Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

    Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

    «Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (7)
    31 октября 2023, 15:21
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 04:00
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    Байден собрался наложить вето на выделение помощи Израилю без Украины
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя, президент США Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, заявили в Белом доме. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Намерение республиканцев разделить запрос для Израиля и Украины Белый дом считает политизацией. По мнению администрации США, «отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия». Кроме того, Белый дом заявил о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины, передает РИА «Новости».

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что «Конгресс предоставил 114 млрд долларов» дополнительных бюджетных ассигнований, не считая, «возможно, еще миллионов долларов из перераспределенных из других программ средств», но не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины».

    Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня. Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, объединив запросы на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ряд других направлений.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 08:42
    Британский журналист передал Западу послание от командира ВСУ

    Британский журналист Фриман передал Западу послание от командира ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский офицер призвал критикующим действия ВСУ западным политикам и экспертам самим приехать на фронт и показать себя в деле, пишет обозреватель Telegraph Колин Фриман.

    Публицист посетил позиции украинских войск и рассказал об «увязших» немецких танках «Леопард» и американских БМП «Брэдли»,а также об удрученном состоянии украинских военных и неудачах Киева, передает РИА «Новости».

    «Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», – заявил журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон.

    Фриман добавил, что провал украинской армии является «драмой, которая становится реальностью».

    «Неудивительно, что на этом фоне моральных дух бойцов ВСУ упал. Люди устали», – передал журналист слова другого украинского солдата.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что нынешняя обстановка в зоне проведения СВО говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей.

    До этого российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Кроме того, по его словам, многие украинские военные в течение последних недель добровольно сдались или были захвачены в плен.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

    Коментарии (21)
    1 ноября 2023, 02:21
    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России

    Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения Украины и России

    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией, документ внесен украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Пояснительная записка к проекту закона не опубликована, передает ТАСС.

    Документ направлен на рассмотрение руководству украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Консульскую конвенцию между двумя странами подписали в 1993 году, соглашение начало действовать в конце 1995 года. Соглашение регулировало вопросы открытия консульских учреждений и нахождение консульских работников в России и на Украине.

    Напомним, после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, которые позднее вошли в ее состав по результатам референдумов, и начала специальную военную операцию на Украине, Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.


    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 18:44
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины

    Глава Пентагона Остин: Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддерживать Киев

    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

    По его мнению, руководство России «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины», а Москва «вскоре одержит верх», сообщает ТАСС.

    Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России.

    Коментарии (4)
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