Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, было немало проектов у «Газпрома», которые реализовывались с европейскими партнерами на территории России, но партнеры ушли из проектов и ничего не произошло, передает ТАСС. Миллер добавил, что «Газпром» как работал, так и работает ритмично и те планы, которые ставились, выполняются независимо от того, что даже ушли серьезные компании-лицензиары.

Миллер добавил, что «Газпром» и дальше будет наращивать объемы поставки газа в Китай по согласованным маршрутам. В 2022 году трубопроводные поставки «Газпрома» дали 50% прироста китайского импорта, напомнил Миллер.

Ранее Миллер заявил, что запасы газа в подземных хранилищах (ПГХ) России достигли рекордного уровня.