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Панин опубликовал фото с американским паспортом
Актер Алексей Панин (признан иностранным агентом в России) опубликовал в социальных сетях свою фотографию с паспортом гражданина Соединенных Штатов.
Актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) выложил в соцсетях фотографию, на которой он держит американский паспорт.
Панин на фотографии запечатлен на фоне флага Украины, в подписи к посту он заявил, что несколько лет прожил в Испании, где «поработал на Госдепартамент США», и теперь у него есть американский паспорт.
Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что артист действительно получил паспорт гражданина США.
До этого Панин отказался от комментариев о том, что он якобы испражнялся на улице в Таллине. Напомним, его задержали в Эстонии в нетрезвом состоянии и увезли в вытрезвитель.