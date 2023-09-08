Актер Панин не смог объяснить появление непристойных фото из Таллина

Tекст: Вера Басилая

СМИ распространили в Сети фото, где человек, похожий на Панина, испражняется на улице Таллина. По данным журналистов, именно такое поведение актера стало причиной его задержания.

По словам Панина, он ничего не может прокомментировать, потому что ничего такого не помнит. Он рассказал, что ему прислали две фотографии: на одной из которых – он крупным планом в серой рубашке, а на второй – «общий план тоже человека, который какает в серой рубашке», передает «Газета.Ru».

Актер объяснил, что с одной стороны он вроде бы себя узнал на фотографиях, а с другой стороны он такого не помнит. Панин заявил, что по официальным документам эстонской полиции он не задержан и не арестован, и не заплатил ни копейки штрафа, его отвезли в «принудительный отрезвитель».

Актер также добавил, что его отпустили через шесть часов, и рассказали, где он может похмелиться, «поцеловав в десна», отправили по своим делам».

Ранее сообщалось, что актер Алексей Панин был задержан в Эстонии в нетрезвом состоянии и его увезли в вытрезвитель.