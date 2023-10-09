Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Назван способ ухода от расчета в долларах в международной торговле
Мантуров предложил бартерные схемы для ухода от расчета в долларах в международной торговле
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с предложением использовать бартерные схемы в качестве одного из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле.
На международном форуме Innofood в понедельник Мантуров поддержал развитие бартерных сделок при торговле с зарубежными странами, передает ТАСС.
В качестве примера министр привел применение бартерной схемы в торговле России и Бразилии. «Мы взаимодополняем (друг друга). У вас, например, нет удобрений – а у нас есть, мы вам удобрения – вы нам какао бобы», – отметил он.
Мантуров добавил, что России интересно сотрудничество с Бразилией не только в сфере сельского хозяйства, передает «Интерфакс». Взаимодействие могло бы развиваться с компанией Embraer в сфере авиастроения.
Ранее Мантуров спрогнозировал объем промышленного экспорта России в 2030 году.