В Совфеде указали на координацию Запада при попытках вмешаться в дела России

Сенатор Климов: Западные страны продолжают попытки вмешаться в российские выборы

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Климов на совещании по участию Совфеда в противодействии внешнему вмешательству во внутренние дела государств, на данный момент присутствует очень высокий уровень координации попыток вмешательства между западными странами. По его словам, раньше была только понятная концентрация усилий в русофобском направлении, однако концентрация усилий – это одно, их координация – это другое, передает ТАСС.

Он подчеркнул высокий уровень скоординированности, отметив, что фраза, сказанная одним политиком, например, в США, «почти до запятой», почти немедленно повторяется политиками Евросоюза, НАТО. «Можно часы сверять, как это быстро идет и как это жестко продвигается», – сказал сенатор.

По его словам, самыми активными игроками являются США, поскольку там все сосредоточено «в руках Госдепартамента, но есть и другие структуры, которые в этом участвуют, включая ЦРУ и даже Пентагон». Также в этом списке, добавил Климов, присутствуют МИД Великобритании и «смежные с ним структуры», Германия, Италия, Канада, Франция, Польша, «европейские структуры, окопавшиеся в Брюсселе», Евросоюз и НАТО. Прибалтийские страны он назвал «более мелкими игроками». «Продолжается участие во всем этом ОБСЕ, Совета Европы», – констатировал глава комиссии.

Климов также обратил внимание на радикализацию попыток вмешательства. Глава комиссии уточнил, что Россия сопоставила «график» полетов дронов в сторону Москвы и ведения избирательной кампании в Москве: полеты начались, когда началась избирательная кампания, и закончились практически на следующий день после дня голосования, потом один раз еще была попытка в момент инаугурации.

Он еще раз подчеркнул, что эти полеты дронов не имеют военного значения, их целью является психологическое воздействие на население – устрашение, попытка посеять панику. «Мы хорошо знаем, что это все велось и курировалось в основном Вашингтоном и Лондоном. Прокачивали, как будет, если они таким образом будут воздействовать. Это очевидная радикализация», – заявил Климов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы выборы в России, в частности в новых регионах, не состоялись.