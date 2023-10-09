Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.11 комментариев
Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине
Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.
В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».
Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.
В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.
Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.