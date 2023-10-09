  • ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
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    Израиль подготовил двойную блокаду Газы
    Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    ЕС приостановил оказание помощи Палестине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    24 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    10 комментариев
    9 октября 2023, 19:38

    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



    Результаты


    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (55)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (61)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (24)
    9 октября 2023, 17:10
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-руководитель Роснано Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива.

    В Сети распространяется фотография, на которой запечатлен Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой, фото сделано в аэропорту Бен-Гурион.

    Напомним, российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда россиянах. Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию. На уточняющий вопрос о возможном возвращении Анатолия Чубайса представитель Кремля отвечать не стал.

    Коментарии (59)
    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

    Коментарии (32)
    9 октября 2023, 09:07
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы

    Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.

    «Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».

    Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 13:10
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа

    Министр обороны Израиля Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант сообщил, что в сектор Газа не будет поставляться продовольствие, топливо и электроэнергия.

    «Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в израильском военном ведомстве сообщили о наступлении против палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (66)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (9)
    9 октября 2023, 15:02
    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы

    Израильский политолог Ципис: Переговоры по возвращению заложников из сектора Газа могут занять месяцы и годы

    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    @ REUTERS/Itai Ron

    Tекст: Илья Абрамов

    ХАМАС знает, что Израиль захочет вернуть домой не только выживших пленников, но и тех, кто погиб. В связи с этим, всем им угрожает реальная опасность, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники.

    «Более ста человек были вывезены ХАМАС на территорию сектора Газа. Надо понимать, что среди этих людей есть как еще живые заложники, так и уже мертвые», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Очевидно, что боевики не согласятся вернуть израильтян просто так. В обмен они потребуют от Тель-Авива выпустить заключенных из тюрем. Израиль может пойти на ряд уступок в этом вопросе. Также мы можем захватить несколько лидеров террористов и попытаться вернуть пленных в обмен на них», – отмечает он.

    «Переговоры будут небыстрыми. Они могут занять месяцы или даже годы. Был случай, когда пленного израильского солдата освобождали пять лет. Есть более быстрый вариант – наземная операция в секторе Газа. Но она приведет к большому числу жертв среди заложников, солдат, а также мирного населения палестинского анклава», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тех, кто сейчас находится в руках ХАМАС, может ждать смерть, даже если переговоры еще будут продолжаться. Но и погибших Израиль захочет вернуть домой, чтобы похоронить в родной земле. Боевики знают это и не станут слишком дорожить жизнями пленных», – резюмировал Ципис.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС. Пишет Wall Street Journal.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 08:29
    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа

    Times of Israel: Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа

    Армия Израиля сообщила об активных боях на шести участках на границе с сектором Газа
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия ведутся на шести участках на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Бои, как уточняет Times of Israel, продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим, передает РИА «Новости».

    Хагари сообщил, что прошлой ночью около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, в результате большинство из них были убиты в боях с ЦАХАЛ, а некоторые скрываются в домах.

    Ранее сообщалось, что истребители и вертолеты армии Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

    Коментарии (23)
    9 октября 2023, 16:07
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    @ Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа изменит лицо Ближнего Востока, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В ходе переговоров с руководителями южных регионов страны Нетаньяху заявил, что Израиль «перевернет каждый камень», чтобы помочь им, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

    «Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что военная кампания в самом разгаре и впереди трудные дни.

    Ранее в США предположили сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа.

    Коментарии (25)
    8 октября 2023, 22:30
    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС

    Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»

    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы собираются уничтожить «этих дикарей», заявил постпред страны при ООН Гилад Эрдан.

    Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».

    В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой» или с ИГИЛ (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».

    При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».

    Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (29)
    9 октября 2023, 00:21
    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) заявила, что подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 14:31
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    В Кремле заявили о распространении с Украины части западных вооружений
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что хорошо всем понятно, что сотни тысяч тонн вооружений, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседают там, передает ТАСС.

    Песков призвал дождаться, когда информация об этом будет точно классифицирована. А также он отметил, что израильтяне будут детально изучать источники поступления этого вооружения в этот регион.

    Напомним, боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4, а не российские АК-47, заявил бизнесмен Дональд Трамп-младший.

    Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (4)
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    Посольство сообщило о четверых пропавших россиянах в Израиле
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    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей

    Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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