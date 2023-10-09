Появилось видео атаки боевиков ХАМАС на участников фестиваля в Израиле

Появилось видео первых минут вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль в Израиле

Tекст: Валентина Григоренко

Видео сняла одна из участниц фестиваля. Судя по кадрам, в самом начале никто не понимал, что происходит. Сначала на кадрах видно, как люди танцуют, но затем музыка прекращается. В непонимании гости фестиваля оборачиваются по сторонам, кто-то встает и медленно уходит. После этого людей уже начинает поторапливать охрана. В итоге некоторые люди смогли добежать до машины и покинуть мероприятие, пишет «Фонтанка».

Однако, судя по видео, не все смогли быстро покинуть место проведения фестиваля. На кадрах видно дорогу, по которой сначала быстрым шагом идет снимающая девушка. На фоне слышны выстрелы и всхлипы. Позже она переходит на бег, а затем вместе с другими участниками фестиваля прячется за автомобилем и навесом. На видео также попала перевязка раненого.

На видео показано, как люди ползут по земле и укрываются от выстрелов. Их действия координируют правоохранители. После этого запись прерывается.

Накануне медицинская организация ZAKA сообщила, что на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей.