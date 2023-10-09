Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму
По Иерусалиму в понедельник нанесен ракетный удар, заявило боевое крыло движения ХАМАС – «Бригада Из эд-Дина» аль-Кассама».
Удар нанесен в ответ на удары израильской стороны по домам мирных жителей, сообщило крыло, передает ТАСС. Сколько ракет было выпущено и какого они типа, не раскрывается.
Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в Иерусалиме.
Ранее Минздрав Палестины сообщал, что количество погибших при израильских ударах по палестинскому сектору Газа возросло до 560, а посол Израиля в РФ о 800 погибших граждан этой страны.