Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Израиль предупредил об опасности втягивания в конфликт третьих стран
Другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.
В конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля, сказал Бен Цви, передает ТАСС. По его словам, в воскресенье «Хезболла» выпустила пару снарядов по одному из израильских укреплений на севере.
До этого в понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.