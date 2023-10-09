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Путин выразил соболезнования в связи со смертью деятеля медицинской науки Ильина
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Леонида Ильина.
Леонид Ильин посвятил себя служению благородной профессии врача, служению людям, он сделал многое для развития передовых направлений медицинской науки, отметил глава государства. Его слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.
«Светлая память о замечательном человеке и настоящем подвижнике навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и учеников», – добавил президент.
Леонид Ильин – уроженец Харькова, в 1968 году он начал руководить крупнейшим в мире научным центром радиобиологии, был одним из учредителей созданного в 1980 году в Женеве международного движения «Врачи против ядерной войны». В 1985 году организация получила Нобелевскую премию мира.
Ильин скончался 7 октября на 96-м году жизни.