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В США заявили о провале израильских спецслужб
NYT: Израильские спецслужбы не имели данных о подготовке нападения ХАМАС
По мнению бывших американских военных чиновников, внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября, пишут СМИ США.
В статье The New York Times говорится, что израильские спецслужбы имеют множество осведомителей на территории сектора Газа. Обычно для получения предупреждения о возможных атаках они, как отмечается в публикации, используют технологию радиоперехвата. Однако «нынешняя неудача», как отмечают американские военные эксперты, свидетельствует об успешности действий палестинского движения по разрушению их разведывательной сети, передает ТАСС содержание статьи NYT.
Предположительно, боевики ХАМАС для обсуждения планов проведения операции не использовали современные средства связи, в том числе мобильные телефоны. В результате им удалось застать израильскую разведку врасплох, говорится в публикации.
Бывший посол США в Израиле Томас Найдс рассказал, что несмотря на то, что ХАМАС имеет статус террористической организации, Израиль принимал решения по улучшению жизни населения в секторе Газа. Местным жителям было выдано 15 тыс. разрешений на въезд на территорию Израиля. Экс-дипломат предположил, что боевики ХАМАС могли этим удачно воспользоваться. Политику со стороны Израиля он назвал неправильной.
По словам экспертов, еще многое предстоит узнать о том, что именно знала израильская разведка и какие предупреждающие знаки были упущены.
В Кремле ранее заявили, что ситуация вокруг Израиля является тревожной, конфликт может усилиться.