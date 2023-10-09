  • ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    28 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    54 комментария
    9 октября 2023, 00:21

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) заявила, что подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.

    8 октября 2023, 12:43
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Певица Глюкоза (Наталья Ионова) со своей семьей уже второй день сидят в бомбоубежище в Израиле, сообщила журналистка Ксения Собчак.

    Как указала Собчак, Ионова и ее супруг Александр Чистяков вместе с двумя дочками прибыли в Израиль на концерт Бруно Марса в Тель-Авиве, передает «Московский комсомолец».

    Журналистка написала в комментарии под фото Глюкозы с семьей, что уже второй день семья Глюкозы находится в бомбоубежище. По ее словам, аэропорты Израиля продолжают работать, так что уже завтра Глюкоза с семьей намерены улететь.

    Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.

    Коментарии (105)
    8 октября 2023, 01:22
    Эксперт: Прямое столкновение Ирана и Израиля необратимо изменит картину Западной Азии

    Лукьянов: В случае прямого ирано-израильского столкновения геополитическая картина Западной Азии изменится необратимо

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта наиболее важным является вопрос о возможном прямом ирано-израильском столкновении, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «наиболее важное следствие сегодняшней трагедии в Израиле – что будет дальше в отношении Ирана». Лукьянов опасается, что «военная акция ХАМАС» может привести к «прямому ирано-израильскому столкновению». В таком случае «геополитическая картина Западной Азии изменится кардинально и необратимо», заявил Лукьянов.

    Также он указывает, что «израильский вопрос и, как следствие, проблема ближневосточного урегулирования никогда не были для США элементом только внешней политики». Лукьянов отметил, что «внутриамериканский политический фактор намертво увязан с поддержкой Израиля».

    По его словам, нынешний «ценностно-идейный раскол» в США отражается и на Израиле, где также есть «аналогичный раскол». При этом «власти в Иерусалиме и Вашингтоне пребывают в ярко выраженной противофазе», говорится в сообщении.

    Лукьянов подчеркнул, что «мирный процесс 1990-х годов», а также выборы в Палестине 2006 года, завершившиеся победой ХАМАС и, «как следствие, расколом на Западный берег и сектор Газа» стали результатом «идеологических озарений» Белого дома.

    Напомним, депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля.

    Коментарии (21)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (40)
    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (19)
    8 октября 2023, 12:59
    В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Полицейский обстрелял автобус с израильскими туристами в городе Александрия на севере Египта, два человека погибли, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Walla!, МИД Израиля осведомлен о ситуации, передает «Коммерсант».

    Источники арабского RT в службах безопасности Израиля указали, что полицейский случайно выстрелил из своего оружия.

    Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности отметил, что в результате стрельбы также погиб один гражданин Египта, еще один египтянин получил ранение, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (15)
    8 октября 2023, 07:10
    Китай призвал к полной независимости Палестины

    МИД Китая заявил, что полная независимость Государства Палестина приведет к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация решения о двух государствах и независимость Государства Палестина является основным способом урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил МИД Китая.

    Китай выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он призвал всех участников конфликта «прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации». Пекин полагает, что международному сообществу необходимо немедленно заняться палестинским вопросом, а также работать над возвращением Палестины и Израиля к мирным переговорам, передает ТАСС.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего началось вторжение палестинских боевиков. Израиль в ответ пригрозил превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    Коментарии (15)
    8 октября 2023, 14:08
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

    Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Оценивая обстановку вокруг израильско-палестинского конфликта, есть все основания ожидать открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Вместе с тем это будет не противостоянием Израиля с этой страной, а военной операцией против группировки «Хезболла», находящейся в Ливане. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    «Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

    «Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

    «У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

    «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

    «По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 21:13
    США решили перебросить в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

    Tекст: Ольга Иванова

    США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

    В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».

    Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.

    Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    8 октября 2023, 02:50
    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

    Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля

    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
    @ Guardian News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    Нетаньяху провел ночное совещание с министрами силового блока правительства. По итогам совещания премьер заявил, что начинается «долгая и тяжелая война», вызванная «смертоносным нападением ХАМАС», передает РИА «Новости».

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    Армия обороны Израиля заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона, вход в нее запрещен.

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (18)
    8 октября 2023, 06:49
    Израиль сообщил об авиаударах по территории сектора Газа

    Армия обороны Израиля сообщила об авиаударах по ХАМАС в секторе Газа

    Израиль сообщил об авиаударах по территории сектора Газа
    @ Ali Hamad/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    В свою очередь, Haaretz сообщает, что граждане Израиля, которых палестинские боевики держали в заложниках в южном израильском городе Беэр-Шева, освобождены, передает ТАСС.

    Сообщалось, что авиация Израиля нанесла в ночь на воскресенье удары по двум мечетям, которые использовались ХАМАС в военных целях. Израиль заявил, что ХАМАС «эксплуатирует религиозные объекты и сознательно размещает свои военные средства посреди мест проживания гражданского населения».

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Армия обороны Израиля сообщила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона. Жителей сектора Газа призвали немедленно покинуть их дома.

    Коментарии (11)
    8 октября 2023, 04:25
    Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть их дома

    Представитель Армии обороны Израиля Адраи призвал жителей сектора Газа покинуть их дома

    Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть их дома
    @ Guardian News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Жители сектора Газа должны немедленно покинуть свои дома для собственной безопасности, заявил представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи.

    Адраи заявил, что из-за действий палестинского движения ХАМАС Армии обороны Израиля приходится проводить операцию в районе проживания населения сектора Газа, которое «должно немедленно покинуть свое место жительства», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию. Армия обороны Израиля заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

    Коментарии (11)
    8 октября 2023, 20:27
    Число погибших израильтян после нападения ХАМАС превысило 700 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 700 жителей Израиля погибли после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа, сообщил телеканал i24 News.

    «Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (7)
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      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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