«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Посла России в Вене вызвали в австрийский МИД
Посла России в Вене вызвали в австрийский МИД из-за «ракетного обстрела» под Харьковом
Российского посла в Австрии Дмитрия Любинского вызвали в МИД страны из-за «ракетного обстрела» в Харьковской области, сообщило австрийское министерство иностранных дел.
Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека, сообщил МИД Австрии в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.
Между тем ранее в пятницу кипрского посла в России Кипроса Йоргаллиса вызвали в российский МИД в связи с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.