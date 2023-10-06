Посла России в Вене вызвали в австрийский МИД из-за «ракетного обстрела» под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярев

Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека, сообщил МИД Австрии в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.

Между тем ранее в пятницу кипрского посла в России Кипроса Йоргаллиса вызвали в российский МИД в связи с задержанием корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка.