«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Посол Кипра прибыл в здание МИД России
МИД: Посол Кипра прибыл в здание российского дипведомства
Посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис, которого вызвали в МИД России, прибыл в здание ведомства, сообщают корреспонденты.
Известно, что дипломат прошел в здание министерства без комментариев для прессы, после 20-минутного пребывания Йоргаллис покинул учреждение, передает РИА «Новости».
Ранее посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД, где ему сообщили, что молдавской стороне заявлен решительный протест из-за преследований русскоязычных СМИ.