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    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров на Севастополь
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    45 комментариев
    6 октября 2023, 12:59

    На Украине сказали, когда в стране закончится население

    Депутат Рады Гончаренко заявил о проблемах с рождаемостью на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине есть проблемы с рождаемостью, которые приведут к тому, что через 20 лет в стране никого не остается, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

    Гончаренко отметил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021-м снизился до 1,3, а в 2023-м составил уже 0,7, передает Ura.ru.

    Как сообщал ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в стране осталось 23 млн человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти побуждают молодежь бежать из страны.

    Москва подчеркивала, что страны Запада стремятся уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки вооружения. В Кремле отмечали, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, не скрывая своих намерений «воевать до последнего украинца».

    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (14)
    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

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    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (30)
    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:27
    В Словакии раскрыли возмутительный факт о беженцах с Украины

    FT: В Словакии возмущены поведением беженцев с Украины на дорогих автомобилях

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Словакии возмущены расставленным властями страны приоритетам, согласно которым вся основная помощь оказывается беженцам с Украины, а не гражданам страны, выразил мнение обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

    По его словам, словаки готовы помогать украинцам, но только тем, кто действительно нуждается, а не разъезжающим на дорогих автомобилях богатым семьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «За последний год настроение здесь изменилось», – подчеркнул Миндер.

    Публицист отметил, что посетил словацкую деревню Чонковце, что в десяти километрах от украинской границы. Так, около половины местных жителей из 540 человек проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

    В этой связи Миндер указал на ослабление готовности продолжать оказывать поддержку Украины со стороны Запада. Более того, журналист отметил, что у жителей Словакии есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

    Ранее в Германии рассказали, что у украинских беженцев нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (64)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (12)
    6 октября 2023, 09:10
    На Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации

    На Украине начали продавать свидетельство о смерти и устраивать ложные похороны, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Ольга Никитина

    В даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации.

    Продавцы обещают выдать потенциальным покупателям официальное свидетельство о смерти, гарантируя «проводку по всем базам». При необходимости могут даже организовать ложные похороны, передает РИА «Новости».

    Полный пакет документов позволит семье получить компенсацию за «убитого» родственника. Стоимость услуги, как сообщают авторы объявления, составит 10 тыс. долларов.

    Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 21:37
    Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте

    Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским для обсуждения ситуации на фронте

    Депутат Рады потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что требует встречи с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить критическую ситуацию на фронте.

    Он отметил, что плохо работает система выплат, поэтому военные месяцами ждут предоставления статуса участника боевых действий, также необходимо решить вопрос с демобилизацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Гончаренко.

    Он добавил, что хотел бы донести до президента бессмысленность проведения выборов во время военного конфликта. А также обсудить потерю «поддержки в США».

    Напомним, ранее власти США заявили, что у них недостаточно средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

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    5 октября 2023, 21:24
    Медведев: Переговоры с Украиной на условиях Запада не нужны России
    Медведев: Переговоры с Украиной на условиях Запада не нужны России
    @ Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ни разу не отказывалась от проведения переговоров, но нужно исходить из существующих реалий, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Переговоры на условиях, которые предлагает западная сторона, не нужны России, они для нее «просто вредны», сказал Медведев, передает ТАСС.

    Он напомнил, что об этом регулярно говорил глава российского государства Владимир Путин. «Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая – надо сначала признать реалии», – заключил зампред Совбеза.

    Ранее журнал Hill предполагал, что киевский режим могут заставить подписать договор с Россией на выгодных для Москвы условиях.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 05:20
    Во Франции предсказали влияние новой должности Трампа на Зеленского

    Глава партии «Патриоты» Филиппо: Избрание экс-президента США Трампа спикером Палаты представителей ударит по Зеленскому

    Tекст: Антон Никитин

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что возможное избрание 45-го президента США Дональда Трампа на пост спикера Палаты представителей Соединенных Штатов станет ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

    Филиппо выразил мнение в соцсети X, что в последние дни мы становимся свидетелями настоящей «трампистской революции», которая, по мнению французского политика, заключается в захвате Палаты представителей, борьбе с глубинным государством, отказн от любой финансовой помощи режиму Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 14:56
    В районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных
    В районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки у поселка Работино в Запорожской области ликвидировали более 35 украинских бойцов, сообщило Минобороны России.

    Российские подразделения ударами авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 65-й механизированной бригады у Работино, ВСУ потеряли более 35 человек, две бронемашины и три автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы за этот период поражены две французские САУ Caezar, американская артиллерийская система М777, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

    Коментарии (10)
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    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. Планы по созданию этого пункта появились более десяти лет назад, но только сейчас проект будет реализован. Благодаря этому Россия сможет не только рассредоточить свои корабли и усилить безопасность двух стран, но и решать другие задачи в черноморской акватории. Какие корабли появятся в новом пункте и как это отразится на ситуации в регионе? Подробности

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    Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Такую же позицию, судя по всему, займет и новое правительство страны во главе с Робертом Фицо. Но Фицо давний критик Киева, а Чапутова – лояльный Западу политик. Президента Украины предают ближайшие союзники из соседних стран. Подробности

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

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      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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