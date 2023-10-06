Депутат Рады Гончаренко заявил о проблемах с рождаемостью на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Гончаренко отметил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021-м снизился до 1,3, а в 2023-м составил уже 0,7, передает Ura.ru.

Как сообщал ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в стране осталось 23 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти побуждают молодежь бежать из страны.

Москва подчеркивала, что страны Запада стремятся уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки вооружения. В Кремле отмечали, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, не скрывая своих намерений «воевать до последнего украинца».