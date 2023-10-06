Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?2 комментария
На Украине сказали, когда в стране закончится население
Депутат Рады Гончаренко заявил о проблемах с рождаемостью на Украине
На Украине есть проблемы с рождаемостью, которые приведут к тому, что через 20 лет в стране никого не остается, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Гончаренко отметил, что в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021-м снизился до 1,3, а в 2023-м составил уже 0,7, передает Ura.ru.
Как сообщал ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в стране осталось 23 млн человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские власти побуждают молодежь бежать из страны.
Москва подчеркивала, что страны Запада стремятся уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки вооружения. В Кремле отмечали, что Запад использует украинских граждан в качестве дешевых солдат, не скрывая своих намерений «воевать до последнего украинца».