Политолог оценил шансы Трампа занять пост спикера Палаты представителей США

Политолог Межуев: Джим Джордан будет придерживаться вектора Трампа при назначении на пост спикера Палаты представителей США

Tекст: Евгений Поздняков

«Соглашаясь занять пост спикера Палаты представителей, Дональд Трамп как бы говорит американскому обществу, что на него можно положиться. Он не бежит от ответственности и готов работать на благо страны в особо сложных условиях. Учитывая, что в следующем году в США состоятся президентские выборы, это хорошая возможность переманить избирателей на свою сторону», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.

«Тем не менее, в реальности шансы Трампа занять пост спикера крайне малы. Для утверждения за кандидата должны проголосовать большинство членов Палаты, чего в его случае будет очень сложно добиться. Даже внутри Республиканской партии не все готовы поддержать экс-президента Штатов», – подчеркивает собеседник.

«Примечательно, что даже если Трамп станет спикером, это никак не отразится на его судебных разбирательствах. Однако экс-президент наверняка попытается в очередной раз инициировать процессы в отношении Хантера Байдена», – полагает эксперт.

«Он также будет настаивать на более тщательном изучении штурма Капитолия. Все это крайне опасные темы для демократов, и их рассмотрение способно еще больше политизировать действующую судебную систему. Раскол в правительственной верхушке Америки усугубится, и ситуация достигнет невиданного накала», – считает Межуев.

«Что касается Украины, то Трамп приложит максимум усилий для того, чтобы снизить финансирование ВСУ. Однако этот исход ждет офис Зеленского и без вмешательства экс-президента США. Сейчас тема стала очень токсичной для внутриполитической среды Штатов. Раздувать ее больше невыгодно и многие не хотят ввязываться в эту опасную игру», – акцентирует собеседник.

«Напомню, что даже демократы проголосовали за отставку Кевина Маккарти, хотя он достаточно сильно помогал им лоббировать интересы Украины. Это означает, что правительство страны прошло своеобразную точку невозврата, и прежних объемов помощи ВСУ мы уже не увидим», – подчеркивает эксперт.

«И все же более вероятной кандидатурой на пост спикера Палаты представителей выглядит республиканец Джим Джордан. Он является ярым сторонником Трампа, полностью солидарен с ним по вопросам взаимодействия с офисом Зеленского и настаивает на расследованиях в отношении действующего президента Джо Байдена и его семьи. Партия отчаянно нуждается в подобных кадрах», – резюмирует Межуев.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность занять пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщают Fox News. Подчеркивается, что экс-президент Штатов согласен вступить в должность на некоторый срок в том случае, если республиканцы не сумеют найти другого кандидата.

«Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо», – прокомментировал ситуацию Трамп. По его словам, «ради партии» он вполне способен занять кресло спикера на «30, 60 или 90 дней». При этом он подчеркнул, что основное внимание в настоящий момент ему бы хотелось уделять президентской кампании.

Вместе с тем, Дональд Трамп объявил о своей поддержке на вакантный пост члена Палаты представителей Джима Джордана. Об этом пишет Politico. Отмечается, что подобное заявление способно помочь «разобраться в бурной гонке» за должность спикера. Считается, что это назначение выглядит более реалистичным, чем приход экс-президента США на лидирующие позиции в органе.

Издание напоминает, что Джордан является близким союзником Трампа, активно занимавшимся расследованиями в отношении Джо Байдена. При этом он называется одним из «наиболее консервативных» политиков, которые рассматриваются в качестве претендента на освободившийся пост.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Такое решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек, 210 парламентариев высказались против.