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Политолог оценил шансы Трампа занять пост спикера Палаты представителей США
Политолог Межуев: Джим Джордан будет придерживаться вектора Трампа при назначении на пост спикера Палаты представителей США
Маловероятно, что Дональда Трампа утвердят на пост спикера Палаты представителей. Скорее всего, должность займет его ярый сторонник Джим Джордан. Таким образом, влияние экс-президента на орган в любом случае будет колоссальным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп выразил готовность занять пост спикера Палаты представителей США.
«Соглашаясь занять пост спикера Палаты представителей, Дональд Трамп как бы говорит американскому обществу, что на него можно положиться. Он не бежит от ответственности и готов работать на благо страны в особо сложных условиях. Учитывая, что в следующем году в США состоятся президентские выборы, это хорошая возможность переманить избирателей на свою сторону», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.
«Тем не менее, в реальности шансы Трампа занять пост спикера крайне малы. Для утверждения за кандидата должны проголосовать большинство членов Палаты, чего в его случае будет очень сложно добиться. Даже внутри Республиканской партии не все готовы поддержать экс-президента Штатов», – подчеркивает собеседник.
«Примечательно, что даже если Трамп станет спикером, это никак не отразится на его судебных разбирательствах. Однако экс-президент наверняка попытается в очередной раз инициировать процессы в отношении Хантера Байдена», – полагает эксперт.
«Он также будет настаивать на более тщательном изучении штурма Капитолия. Все это крайне опасные темы для демократов, и их рассмотрение способно еще больше политизировать действующую судебную систему. Раскол в правительственной верхушке Америки усугубится, и ситуация достигнет невиданного накала», – считает Межуев.
«Что касается Украины, то Трамп приложит максимум усилий для того, чтобы снизить финансирование ВСУ. Однако этот исход ждет офис Зеленского и без вмешательства экс-президента США. Сейчас тема стала очень токсичной для внутриполитической среды Штатов. Раздувать ее больше невыгодно и многие не хотят ввязываться в эту опасную игру», – акцентирует собеседник.
«Напомню, что даже демократы проголосовали за отставку Кевина Маккарти, хотя он достаточно сильно помогал им лоббировать интересы Украины. Это означает, что правительство страны прошло своеобразную точку невозврата, и прежних объемов помощи ВСУ мы уже не увидим», – подчеркивает эксперт.
«И все же более вероятной кандидатурой на пост спикера Палаты представителей выглядит республиканец Джим Джордан. Он является ярым сторонником Трампа, полностью солидарен с ним по вопросам взаимодействия с офисом Зеленского и настаивает на расследованиях в отношении действующего президента Джо Байдена и его семьи. Партия отчаянно нуждается в подобных кадрах», – резюмирует Межуев.
Ранее Дональд Трамп выразил готовность занять пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщают Fox News. Подчеркивается, что экс-президент Штатов согласен вступить в должность на некоторый срок в том случае, если республиканцы не сумеют найти другого кандидата.
«Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо», – прокомментировал ситуацию Трамп. По его словам, «ради партии» он вполне способен занять кресло спикера на «30, 60 или 90 дней». При этом он подчеркнул, что основное внимание в настоящий момент ему бы хотелось уделять президентской кампании.
Вместе с тем, Дональд Трамп объявил о своей поддержке на вакантный пост члена Палаты представителей Джима Джордана. Об этом пишет Politico. Отмечается, что подобное заявление способно помочь «разобраться в бурной гонке» за должность спикера. Считается, что это назначение выглядит более реалистичным, чем приход экс-президента США на лидирующие позиции в органе.
Издание напоминает, что Джордан является близким союзником Трампа, активно занимавшимся расследованиями в отношении Джо Байдена. При этом он называется одним из «наиболее консервативных» политиков, которые рассматриваются в качестве претендента на освободившийся пост.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Такое решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек, 210 парламентариев высказались против.