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Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США
Бывший американский президент Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей Конгресса США
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США, если республиканцы не найдут другого кандидата.
По словам Трампа, республиканцы спросили у него, может ли он рассмотреть возможность занять место спикера Палаты представителей, пока не найдут долгосрочную кандидатуру, передает ТАСС.
«Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.
Трамп сообщил, что «ради партии» республиканцев готов занять кресло спикера на срок в «30, 60 или 90 дней». Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.
По сведениям источников американского издания Politico, на следующей неделе Трамп направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера. Назначение Трампа считается маловероятным, так как Палата представителей никогда не избирала на должность спикера человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.
Напомним, в среду конгрессмен Трой Нильс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей США. Однако Трамп отказался возглавить нижнюю палату Конгресса.