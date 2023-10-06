Трамп поддержал Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей США

Tекст: Ольга Никитина

Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social отметил, что Джордан, пользующийся «всеобщим уважением», «силен в вопросах преступности, [охраны] границ, наших ветеранов», передает ТАСС.

По словам Трампа, Джордан станет «великим спикером Палаты представителей».

Ранее Трамп выражал готовность «ради партии» на некоторое время, на срок в «30, 60 или 90 дней», занять пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркивал, что основное его внимание уделено президентской кампании.

Джордан первым заявил об участии в борьбе за кресло спикера. Формальное обращение членам палаты с его стороны уже направлено.

Напомним, в начале недели Кевина Маккарти американские конгрессмены отправили в отставку с поста спикера Палаты представителей США.

Американист Владимир Васильев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что новый спикер, скорее всего, будет следовать идеологии Трампа и постарается снизить объемы помощи, выделяемые ВСУ.